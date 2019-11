Diego Matamoros destapa en 'Sábado deluxe' que mantuvo relaciones sexuales con Ylenia

Las risas nerviosas delatan mentiras y eso es lo que le pasó en 'Sábado deluxe' a Diego Matamoros. El marido de Estela Grande quiso someterse al polígrafo de Conchita y varias de las preguntas fueron dirigidas a su vida sentimental. Jorge Javier Vázquez le preguntó si había mantenido relaciones sexuales con Ylenia, a lo que él respondió que "no" riéndose, pero la máquina confirmó que era mentira.

Ylenia Padilla y Diego Matamoros

Ante tal revelación, los colaboradores que estaban en plató (incluido Kiko Matamoros) quisieron saber más sobre la historia con la de Benidorm. "Fue hace cuatro años y medio. No conocía a Estela y nos lo pasamos bien una noche y ya está. Si Ylenia quiere hablarlo que lo hable", explicó Diego. Aunque ahora tienen una gran amistad, el hermano de Laura Matamoros confirmó que Ylenia lo llegó a bloquear en redes sociales porque la ex gran hermana quería algo más serio pero que él no buscaba eso en ese momento.

Esta no fue la única verdad que salió a la luz durante la noche. El polígrafo también confirmó que el exsuperviviente coquetea con la ex de Antonio Tejado por los pasillos de Telecinco. Diego negó entre risas esta historia que contó Nagore Robles en 'Mujeres y hombres y viceversa' y que armó mucho revuelo. "Yo no considero que coquetee con ella. Tenemos una relación buena", dijo a Jorge Javier Vázquez.

La respuesta de Ylenia

"Yo no me lío con hombres casados", fue la respuesta de Ylenia en 'Viva la vida' a los rumores de tonteo con Diego Matamoros. Y es que Sofía Suescun afirmó en el programa presentado por Toñi Moreno que la de Benidorm le había confesado que le gusta el marido de Estela. "Me parece fatal que Sofía se invente cosas así tan a la ligera. Es mentira", estalló la colaboradora, quien acabó llamando "montajista" a la hija de Maite Galdeano por irse de fiesta con Kiko Jiménez tras haber discutido con él en plató.