La drástica decisión de Estela sobre Kiko Jiménez: "Ni quiero ni puedo retomar la relación"

La noche del domingo 8 de diciembre, 'GH VIP 7' emitió un nuevo debate que arrancó con una entrevista a Estela Grande, última expulsada de la edición justo antes de que arrancara la final. Un encuentro en el que la concursante habló sobre su estrecha relación con Kiko Jiménez dentro del reality, sobre la cual quiso matizar sus palabras tiempo después, en pleno debate.

Estela Grande habla de su relación con Kiko Jiménez en 'GH VIP 7'

"Creo que durante mi entrevista se ha malinterpretado o no he sabido explicar con claridad rotunda que yo quería", arrancó Grande, acompañada por Jordi González, antes de explicar cuál era su decisión con respecto a la relación con su excompañero de concurso. "Mi relación con Kiko no ha sido contaminada por agente externos, es decir, yo no puedo ni quiero retomar ninguna relación con él", declaró la exconcursante, con firmeza."Eso te lo ha dicho Diego en la publi", le reprochó entonces Sofía Suescun, refiriéndose al marido de Estela, algo que ella no dudó en negar alegando que no estaba presente en las instalaciones de Mediaset.

"Sofía, lo siento muchísimo, pero esto no tiene nada que ver contigo, así que estate tranquila", replicó la exconcursante, antes de señalar que dicha "ruptura" venía de lo que sentía desde que se había sentado en plató. "Creo que no lo he sabido expresar con la suficiente rotundidad que siento. Ya no por mi daño, sino por el que ha sufrido mi pareja", admitió Grande. "Es respetable", reconoció entonces Kiko, antes de confesar que, aunque se podía enfrentar a otros compañeros, "me es imposible enfrentarme a Estela" y apuntó a que su intención solo había sido la de "acercar posturas" con ella tras su paso por el reality. "Que ella haga lo que crea oportuno, pero me daba pena por lo que habíamos vivido dentro. Catalógalo como quieras, pero para mí había sido muy bonito", declaró el exconcursante

"Me da pena la chica"

Kiko Jiménez durante la declaración de Estela en 'GH VIP 7'

Kiko Jiménez añadió a su breve discurso que era "como si lo que hubiésemos vivido se hubiera quedado en nada" y reconoció que le dolía la decisión de Estela. "Él tomo la decisión al tener esos enfrentamientos con mi marido, algo que yo no puedo permitir", le echó en cara Grande, ante lo que Miguel Frigenti opinó que era su marido "quien te ha puesto verde en el 'Sábado deluxe'". "Ese es mi problema, no lo tienes tú ni Kiko", replicó Estela, quien aseguró que la opinión del colaborador "no me va a influenciar". "Me da pena la chica", declaró por su parte Sofía, a quien Jordi pidió su opinión. "Pues que no te dé ninguna pena. Duerme tranquila, que yo estoy muy bien", respondió Grande, tras lo cual Suescun opinó que "estaba completamente manipulada y abducida por su Diego Matamoros".

"Siempre voy a dar la cara por mi Diego, igual que él la ha estado dando por mí", afirmó la aludida, que tuvo que enfrentarse a opiniones dispares sobre la actitud que su marido había tenido durante su concurso. "Vamos a ser sinceros, que he salido fuera en la publi y te he visto hablar con Diego, que estaba ahí fuera", declaró entonces Kiko, ante lo que Estela le echó en cara que "has visto muy mal", dado que Diego "no estaba ahí afuera, o sea que no digas mentiras". "Yo no quiero echar más leña al fuego. A pesar de lo que ha pasado, te tengo un cariño tremendo y no quiero enfrentarme a ti", concluyó Jiménez, antes de afirmar que guardaría el recuerdo de su tiempo juntos.