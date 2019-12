La dura bronca de Jordi González a Kiko Jiménez en 'GH VIP 7': "Esta estrellitis enfermiza, me parece fatal"

La noche del domingo 1 de diciembre, Telecinco celebró una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que el programa contó con la presencia de exconcursantes del reality y colaboradores para hablar de la situación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra a apenas unas semanas de la gran final. Una cita en la que Jordi González acabó estallando contra Kiko Jiménez, ante sus continuos intentos de intervenir en todos los temas de debate.

Jordi González lanza una dura reprimenda contra Kiko Jiménez en 'GH VIP 7'

El programa emitió un vídeo en el que Mila Ximénez declaró estar harta de la actitud de Alba Carrillo dentro de la casa, al igual que confesó echar de menos a Antonio David Flores, último expulsado de la edición y criticó que ni siquiera se hablase de él. "Tengo la sensación de que Alba está manejando todo a su antojo", reconoció la concursante, quien criticó de su compañera que tuviera "poca empatía". "Estoy muy decepcionada con ella", reconoció Mila, después de hacer referencia al hecho de que Carrillo estuviera obsesionada con que Flores "saliera de la casa".

A raíz de las declaraciones de Ximénez, Jordi González quiso conocer tanto la opinión de Antonio David como de Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, momento en el que Kiko se empeñó en intervenir también a pesar de que el presentador no le había dado la palabra. "Pero vamos a ver, Kiko, ¿si esto es algo que tiene que ver con Lucía y Antonio David, ¿por qué coño quieres entrar?", estalló González, callando de inmediato al colaborador, quien incluso agachó la cabeza ante su inesperada bronca, antes de mostrarse anonadado ante el reproche del presentador.

"El tema no te toca"

"Es que no lo entiendo", confesó Jordi, mientras el plató estallaba en aplausos y Jiménez comenzaba a reírse. "Entiendo la estrellitis; pero esta estrellitis enfermiza, me parece fatal", lanzó el presentador, antes de señalar al exconcursante que el tema era "una cosa" entre Pariente y Flores. "Ya, pero llevo un rato levantando la mano", defendió Jiménez, tras lo cual el presentador insistió en la implicación de Antonio David y Lucía. "Perdóname si te ha molestado", se disculpó entonces el exconcursante del reality. "No me ha molestado, me ha cabreado", confesó entonces Jordi, ante lo que Kiko señaló que estaba allí "para opinar". "El tema no te toca", concluyó el presentador, tajante.