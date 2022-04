El cuarto programa de la segunda edición de 'Drag Race España' ha estado marcado por el reto de la semana. Las reinas debían prepararse el musical "La llamadrag", basado en "La llamada" de Javier Calvo y Javier Ambrossi, demostrando así sus tablas. Estrella Xtravaganza se mostró de lo más emocionada por conseguir el papel de Milagritos y dejó a los jueces sin palabras, llevándose el premio de la semana.

Javier Calvo y Estrella Xtravaganza en 'Drag Race España 2'

Durante sus valoraciones, Javier Calvo le preguntó a Estrella qué tal ha sido la experiencia y la drag queen se emocionó en cuanto le escuchó. "Cuando tú hiciste la serie de 'Física o química', fuiste un referente. Yo vi en una serie de televisión que había una persona que era abiertamente homosexual y dije: '¿Por qué yo no?'", decía Xtravaganza.

"Me acuerdo que cuando yo salí del armario fue una noche que yo estaba viendo 'Física o química' y entonces vino mi madre a preguntarme y ese día, gracias a estar viendo la serie y estar viéndote a ti, reuní la fuerza y le dije esa noche que me gustaban los hombres", continuaba la drag queen, emocionando a Javier Calvo, quien interpretó a Fer en la famosa serie adolescente.

"Igual que me pasó a mí, y que yo tuve la oportunidad de tener un papel que inspiró a gente, tú estás aquí arriba y hay gente en su casa que está diciendo que pueden ser como tú y que pueden tener herramientas para entender quiénes son y que pueden admirarte y que pueden verse reflejadas en ti", contestaba Calvo.

Muy humilde

"Pero si no he hecho nada...", saltaba Estrella Xtravaganza. "¿Sabes lo que has hecho? Has hecho una Milagros que para mí ha estado a la altura de todas las Milagros que han estado en "La Llamada". Ha sido espectacular", zanjaba Javier Calvo, viviendo así el momento más emotivo del cuarto programa de 'Drag Race 2'.