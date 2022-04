'Drag Race España 2' se embarcó la noche del 10 de abril en su tercer programa. Tras la despedida de Marisa Prisa y de Ariel Rec, las 10 reinas volvieron a mostrar sus mejores galas en un desfile de cine que dio como resultado la expulsión de la veterana de los lip sync, Samantha Ballentines.

Samantha Ballentines en 'Drag Race España 2'

En el mini reto de esta semana, las drags pusieron a prueba su conocimiento sobre el refranero español en "El juego de la loca". Por cada acierto, recibían como premio un beso del pit crew, pero por cada fallo, recibieron un castigo tan dulce como un tartazo. Las más besadas fueron Onyx y Diamante Merybrown, quienes se llevaron el galardón en este juego.

En cuanto al maxi reto, las reinas dieron todo de sí mismas en "El Diario de Putricia". Ya en la pasarela, las concursantes se embarcaron en el mundo del cine haciendo homenaje a las chicas Almodóvar. Caracterizándose de Rossy de Palma y Penélope Cruz, entre otras, las drags sorprendieron gratamente al jurado formado esta vez por Supremme de Luxe y Eduardo Casanova junto Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. A pesar de que todas dejaron al jurado boquiabierto, la que más deslumbró para ellos fue Venedita Von Däsh.

A ritmo de Luz Casal

Finalmente, las menos puntuadas fueron Jota Carajota y Samantha Ballentines, la drag más curtida en lip sync de esta edición. A ritmo de "Un año de Amor" de Luz Casal, ambas compitieron por seguir en el concurso. A pesar de la experiencia que tiene Ballentines en esta prueba, esta vez, la suerte no estuvo de su parte.

Samantha responde

Antes de abandonar el concurso, Samantha pidió decir unas últimas palabras: "¿Puedo decir algo? Lo que más me encanta en esta vida es hacer reír, que la gente disfrute, y creo que aquí lo he conseguido. Y después de esto solo puedo decir... ¡Qué whathappend, cariño! ¡Qué whathappend 'Drag Race España', que me han echado, hijos de puta! Le voy a meter fuego a Atresplayer", declaró entre risas de manera jocosa. "Yo me voy a tomar por culo, pero me lo he pasado pipa", sentenció.