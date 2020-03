El estreno de la tercera temporada de 'Élite' provoca que Netflix se caiga durante una hora

La cuarentena iniciada por el gobierno de Pedro Sánchez para frenar la propagación del coronavirus ha ocasionado que sea necesario buscar maneras de entretenerse en casa. El viernes 13 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma, se estrenó también la tercera temporada de 'Élite', por lo que muchos usuarios de Netflix ya tenían con qué matar las horas muertas.

Macarrones listos y error solucionado. #Élite3 vuelve a estar disponible. Ahora solo falta Carmuel... pic.twitter.com/nn3t1pzXga — Netflix España (@NetflixES) March 13, 2020

Pero no fue tan sencillo, y es que el gran número de personas que se conectó por la tarde para disfrutar de los nuevos episodios provocó que el sistema colapsara. Cerca de las 18:30 horas, varios usuarios se quejaron de que su cuenta de Netflix no les permitía reproducir la serie y en su lugar les aparecía un aviso: "Disculpa la interrupción. Este título no se encuentra disponible para ver al instante. Selecciona otro título".

Las redes sociales comenzaron a llenarse de quejas y cuestiones por parte de los usuarios, a lo que Netflix respondió utilizando una referencia de la propia ficción: "Parece que en Las Encinas se han pasado con la fiesta y 'Élite' no se puede ver. Estamos solucionándolo en menos de lo que Samu recalienta unos macarrones". Poco antes de las 20 horas, el sistema volvió a la normalidad: "Macarrones listos y error solucionado. 'Élite' vuelve a estar disponible. Ahora solo falta Carmuel...".

Cancelación de rodajes

En la otra cara de la moneda se encuentran varias de las ficciones cuyos rodajes han tenido que ser cancelados debido a la crisis del coronavirus. Dentro de nuestras fronteras, las producciones de Mediapro, así como 'Amar es para siempre' y 'Mercado central' o 'La que se avecina' y 'Señoras del (h)AMPA' han sido algunas de las afectadas, esperando a que termine la crisis para poder volver a la normalidad.