Una vez superada la fecha de corte de los Emmy (el 31 de mayo), el orden televisivo se reajusta y toca pisar el freno en cuanto a lanzamientos con potencial en el circuito de premios. 'Ted Lasso', 'Barry' o 'Succession' son algunas de las ficciones que se han agolpado para no perderse la cita, así como 'The Marvelous Mrs. Maisel', una de las series más exitosas de la historia de Prime Video, que se ha despedido con su quinta temporada. Y no será la única apuesta veterana de Amazon que diga adiós.

A finales de junio, otro de los títulos con mayor solera de la plataforma digital.poniendo el lazo a la aventura de John Krasinski en la piel del héroe creado por Tom Clancy. Antes de llegar al ocaso del mes,, lo nuevo de Boots Riley (" Perdona que te moleste "), que sigue a un joven que

En esta ocasión, el acento español lo pondrán dos títulos que comparten el germen romántico: la película 'Culpa mía', que adapta el popular libro de Mercedes Ron, y la serie 'Citas Barcelona', que recupera el espíritu de 'Cites' con un elenco plagado de estrellas locales. Además, podremos disfrutar de varios lanzamientos cinematográficos muy potentes, como son los casos de "Creed III" o "John Wick 4", la aclamada cinta en la que el asesino encarnado por Keanu Reeves asume su misión más compleja hasta la fecha.

Estrenos de series y programas

- 'Deadloch' (Estreno - 1/6)

- 'Con amor' (Temporada 2 - 2/6)

- 'Joaquín, el novato' (Temporada 1 - 6/6)

- 'Citas Barcelona' (Estreno - 13/6)

- 'Barrabrava' (Estreno - 23/6)

- 'Soy Virgo' (Estreno - 23/6)

- 'Jack Ryan' (Temporada 4 - 30/6)

Estrenos de películas

- 'Guy Ritchie: El pacto' (2/6)

- 'Medellín' (2/6)

- 'Culpa mía' (8/6)

- "Creed III" (9/6)

- 'El hijo' (16/6)

- "John Wick 4" (22/6)

- "Última noche en el Soho" (25/6)