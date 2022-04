Prime Video se va a engalanar en mayo. Con el cambio de mes, el servicio digital de Amazon incorporará a su catálogo todas las películas de James Bond, el agente más letal de la gran pantalla. Este paquete de 27 cintas incluye tanto la saga principal, que consta de 25 entregas hasta la fecha, como los dos films ajenos a Eon Productions. Por lo tanto, podremos acceder a títulos clásicos, como "Desde Rusia con amor", y a los contemporáneos, donde destaca "Sin tiempo para morir", el cierre de la pentalogía de Daniel Craig.

Las supervivientes de 'The Wilds'

En el ámbito de las series, destaca el regreso del drama adolescente 'The Wilds', que en su segunda temporada amplía el experimento social para introducir a un grupo de personajes masculinos. También vuelven 'Desaparecidos', que reajusta parte de su elenco en su segunda entrega, y el programa de humor 'LOL: Si te ríes, pierdes', presentado por Silvia Abril y Carolina Iglesias, que enfrentará a conocidos cómicos en una competición hilarante.

Si nos fijamos en las novedades, Prime Video lanza 'Bosch: Legacy', el spin-off de 'Bosch' original de Amazon Freevee, y el drama de ciencia ficción 'Night Sky', en el que J.K. Simmons y Sissy Spacek cuentan con un portal que les permite trasladarse a otro planeta. Sin embargo, cuando un joven se cruza en el camino del matrimonio, todo lo que creían se va derrumbando con el paso de los episodios, entre cuyos directores se encuentra Juan José Campanella.

Estrenos de series y programas

- 'The Wilds' (Temporada 2 - 6/5)

- 'Bosch: Legacy' (Estreno - 6/5)

- 'Desaparecidos' (Temporada 2 - 13/5)

- 'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls' (Estreno - 13/5)

- 'The Kids in the Hall' (Estreno - 13/5)

- 'Bang Bang Baby' (Temporada 1B - 19/5)

- 'LOL: Si te ríes, pierdes' (Temporada 2 - 20/5)

- 'Totems' (Estreno - 20/5)

- 'Night Sky' (Estreno - 20/5)

Estrenos de películas

- "Dr. No" (1/5)

- "Desde Rusia con amor" (1/5)

- "Goldfinger" (1/5)

- "Operación Trueno" (1/5)

- "Solo se vive dos veces" (1/5)

- "Al servicio secreto de su majestad" (1/5)

- "Diamantes para la eternidad" (1/5)

- "Vive y deja morir" (1/5)

- "El hombre de la pistola de oro" (1/5)

- "La espía que me amó" (1/5)

- "Moonraker" (1/5)

- "Solo para sus ojos" (1/5)

- "Octopussy" (1/5)

- "Panorama para matar" (1/5)

- "Alta tensión" (1/5)

- "Licencia para matar" (1/5)

- "Goldeneye" (1/5)

- "El mañana nunca muere" (1/5)

- "El mundo nunca es suficiente" (1/5)

- "Muere otro día" (1/5)

- "Casino Royale" (1/5)

- "Quantum of Solace" (1/5)

- "Skyfall" (1/5)

- "Spectre" (1/5)

- "Sin tiempo para morir" (1/5)

- "Casino Royale (1967)" (1/5)

- "Nunca digas nunca jamás" (1/5)

- "Bad Boys for Life" (8/5)

- "La familia Addams 2: La gran escapada" (8/5)

- 'Lola Índigo: La niña' (13/5)

- "Fátima" (13/5)

- "Emma" (19/5)

- "Trolls 2: Gira mundial" (19/5)