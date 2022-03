'Humor amarillo' regresará en 2023 de la mano de Amazon Prime Video

Los más aficionados a la pequeña pantalla española recordarán uno de los formatos más míticos con origen japonés. En España,'Humor amarillo' llegó a Telecinco en la década de los noventa y fue en 2006 cuando comenzó a amenizar el último tramo de la franja matinal desde Cuatro. Tiempo después, el formato regresa a las pantallas de Amazon Prime Video con mucho sentido del humor, diversión y pruebas de lo más sorprendentes.

Inmerso en una estrategia de expansión, el gigante de paquetería y streaming se propuso invertir en el mercado audiovisual japonés, recuperando el mítico 'Fuun! Takeshi Jō', título original del formato, con una nueva adaptación. De esta manera, un grupo de valientes participantes se adentran en un sinfín de pruebas, con el año 2023 como ejercicio previsto para su incorporación al catálogo de Prime Video.

'Humor amarillo' arrasó a nivel mundial, viajando a más de ciento cincuenta países e incluso viendo como diferentes televisiones adaptaban el formato original. Cabe destacar que su disponibilidad no se limitará a las fronteras asiáticas, sino que estará presente en los más de doscientos cuarenta mercados en los que Prime Video está disponible. Sin embargo, no es el único espacio que se pondrá en marcha, según se desveló en un evento celebrado en Tokio.

La compañía se puso manos a la obra para reforzar su catálogo japonés, también con la llegada de nuevas ficciones con su particular adaptación de 'Modern Love'. No obstante, el entretenimiento sigue siendo su principal filón, con el estreno de 'Bake Off Japan' el 22 de abril de 2022, o el inicio de las grabaciones de 'The Masked Singer 2' y 'The Bachelorette Japan 2'.