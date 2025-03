Por Alejandro Rodera |

Netflix arrancará el cuarto mes del año recuperando uno de los grandes clásicos de la televisión española: 'Cuéntame cómo pasó'. La serie de Televisión Española inaugurará la extensa lista de estrenos de la plataforma en abril, que no tardará en engrosarse con un diverso abanico de propuestas. Entre las otras apuestas iniciales también estará 'Pulso', el drama médico de Carlton Cuse ('Perdidos') que tratará de enganchar a ese público al que tanto ha apelado 'The Pitt' últimamente.

En el apartado de los regresos internacionales comparecerán dos producciones originales de muy alto perfil: 'Black Mirror' y 'You'. En primer lugar, la antología se reinventará una vez más para retratar el impacto de la tecnología en nuestro mundo, mientras que el thriller protagonizado por Penn Badgley llegará a su fin con una quinta entrega que vuelve a sus orígenes neoyorkinos. Además, cabe destacar el lanzamiento de la argentina 'El Eternauta', protagonizada por Ricardo Darín; la francesa 'Astérix y Obélix: El combate de los jefes', que recupera a dos héroes emblemáticos; y las españolas 'El jardinero' y 'Carlos Alcaraz: A mi manera'.

Penn Badgley en 'You'

Estrenos de series y programas

'Cuéntame cómo pasó' (Temporadas 1-23 - 1/4)

'Santas garnachas' (Estreno - 2/4)

'El amor en el espectro autista' (Temporada 3 - 2/4)

'Devil May Cry' (Estreno - 3/4)

'Jurassic World: Teoría del dinocaos' (Temporada 3 - 3/4)

'Pulso' (Estreno - 3/4)

'Karma' (Estreno - 4/4)

'Witch Watch' (Estreno - 6/4)

'Oshi no Ko' (Temporada 2 - 6/4)

'Blippi va a trabajar' (Estreno - 7/4)

'Un año con los Red Sox dentro del club' (Estreno - 8/4)

'Cómo vender drogas online (a toda pastilla)' (Temporada 4 - 8/4)

'Malas influencias: El lado oscuro de las redes en la infancia' (Estreno - 9/4)

'Rebelión lunar' (Estreno - 10/4)

'Al norte del norte' (Estreno - 10/4)

'Black Mirror' (Temporada 7 - 10/4)

'El jardinero' (Estreno - 11/4)

'Pop the Balloon: Live' (Estreno - 11/4)

'One Piece' (Temporada 21B - 12/4)

'El descubrimiento de las brujas' (Temporadas 1-3 - 15/4)

'La cúpula de cristal' (Estreno - 15/4)

'El robo del diamante' (Estreno - 16/4)

'Proyecto ovni' (Estreno - 16/4)

'Nueva vida en Ransom Canyon' (Estreno - 17/4)

'Carlos Alcaraz: A mi manera' (Estreno - 23/4)

'Congonhas: Tragedia anunciada' (Estreno - 23/4)

'You' (Temporada 5 - 24/4)

'Chef's Table: La flor y nata' (Estreno - 28/4)

'Astérix y Obélix: El combate de los jefes' (Estreno - 30/4)

'Momentos decisivos: La guerra de Vietnam' (Estreno - 30/4)

'El Eternauta' (Estreno - 30/4)

Estrenos de películas

'Black Phone' (1/4)

'DJ encubierto' (2/4)

'Agárralo como puedas' (3/4)

'A prueba' (4/4)

'Kill Tony: Kill or Be Killed' (7/4)

'Lo mejor del mundo' (9/4)

'Chicos de hielo en el trópico' (10/4)

'Los Khumalo' (11/4)

'Cómo ganar millones antes de que muera la abuela' (12/4)

'Sin malos rollos' (12/4)

'Detrás del telón de Stranger Things: The First Shadow' (15/4)

'iRehén' (18/4)

'El atentando de Oklahoma City: Terror en EE. UU.' (18/4)

'¡Vaya vacaciones!' (21/4)

'Pangolín: El viaje de Kulu' (21/4)

'Pánico en el tren bala' (23/4)

'El ladrón de joyas' (25/4)

'Estragos' (25/4)

Despliegue de anime

Como suele ser habitual, el anime jugará un papel importante en Netflix a lo largo de abril. Para empezar, el servicio digital lanzará 'Devil May Cry', su adaptación de la prolífica saga de videojuegos de acción de Capcom. Más adelante, llegarán dos de las grandes novedades de la temporada de primavera, la comedia mágica 'Witch Watch' y el drama espacial 'Rebelión lunar', desarrollado por Wit Studio ('Ataque a los titanes') con diseños de la mangaka Hiromu Arakawa ('Fullmetal Alchemist'). Además, se retomará la emisión del Arco de Egghead de 'One Piece' y se incluirá la aclamada segunda temporada de 'Oshi no Ko'.