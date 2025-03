Los responsables de 'Adolescencia' abren la puerta a una segunda temporada, pero con una condición

Por Alejandro Rodera |

El éxito de 'Adolescencia' está siendo abrumador. La ficción original de Netflix no tardó en prender la mecha de la conversación social y en materializar ese interés en números. En sus cuatro primeros días en el catálogo, este tenso drama en plano secuencia generó 24,3 millones de visionados en todo el mundo y siete días después elevó esa cifra a 66,3 millones, una altitud insólita en ese plazo para cualquier otra miniserie del servicio. Además, en su región de origen, Reino Unido, también ha sido la primera serie local procedente una plataforma que ha liderado los rankings de audiencia y ha batido el récord como lo más visto en streaming en toda una semana.

Como no podía ser de otra manera, todos estos hitos han sorprendido también a los responsables de la ficción, que ya se plantean si su etiqueta de miniserie se podría difuminar en el futuro. "Alguien nos mandó un email diciendo que llevaba 38 años en la industria y nunca había visto algo con un impacto similar. Somos el top 1 en 80 países, es increíble. No pensaba que el tema fuera a resonar con el mundo, pero lo ha hecho", explica a Variety la productora Hannah Walters, que ha sacado adelante 'Adolescencia' junto a su socio y esposo Stephen Graham.

Stephen Graham y Owen Cooper en 'Adolescencia'

El también protagonista y cocreador no ha eludido el interrogante relativo a una potencial segunda temporada: "Puede ser, veamos cómo van las cifras. Pero sí, existe la posibilidad de desarrollar otra historia". Tanto él como Walters han desarrollado el proyecto a través de su propia compañía, Matriarch Productions, y su intención es seguir colaborando con Netflix, aunque son conscientes de que no será sencillo darle continuidad a una obra que ha logrado tal calado. "Es complicado", señala Walters.

La línea roja

Pese a lo desafiante que pudiera ser moldear una continuación, Walters no descarta esa opción: "Hay tanto recorrido en la idea del plano secuencia y tanto por explorar si ahondamos de nuevo en la naturaleza humana y miramos en otras direcciones... Pero sí, todo tiene buena pinta... Todos estamos felices", recalca la productora. Sin embargo, sí que pone un límite que no se cruzaría en ningún caso si finalmente se produjera otra entrega: "Una precuela de 'Adolescencia', eso seguro que no va a suceder".