Netflix muestra cómo se rodó 'Adolescencia', su aclamada serie grabada en plano secuencia

'Adolescencia' se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de Netflix en 2025. Siguiendo los pasos de su compatriota 'Mi reno de peluche', la serie británica estrenada el pasado 13 de marzo ha alcanzado una popularidad masiva gracias a romper los moldes habituales, tanto en lo narrativo como en lo técnico. En el primer apartado, ha atrapado al público con el relato de una investigación de asesinato centrada en un joven protagonista, aunque el verdadero golpe de gracia ha sido la fusión de ese fondo con la forma, diseñada como un plano secuencia continuo en cada uno de sus cuatro episodios.

Habitualmente, este recurso tan llamativo, que tanto se ha explorado en la pequeña y la gran pantalla, es el resultado del ensamblaje de diferentes planos cuyas juntas se enmascaran con transiciones invisibles. Sin embargo, en el caso de 'Adolescencia' se han evitado esos trucos. A través de varios vídeos tras las cámaras y de un hilo en X, Netflix ha explicado cómo se filmaron los capítulos y ha aportado algunos detalles que demuestran el desafío al que se enfrentó todo el equipo de la obra creada por Jack Thorne y Stephen Graham.

"Cada episodio fue grabado realmente en una única toma continua. Lo prometemos", asegura la plataforma de streaming. Además, se ha diseccionado el plan de producción original para encarar este exigente formato. "Al principio se planeó que cada episodio se grabaría al completo diez veces (una por la mañana y otra por la tarde a lo largo de cinco días), pero en realidad como varios intentos tuvieron que ser abandonados y reiniciados, algunos capítulos tuvieron más de diez tomas".

En ese sentido, se ha especificado incluso qué toma fue la elegida para cada una de las entregas: la versión definitiva del primer episodio se corresponde con la segunda toma, que se grabó en la primera jornada, mientras que el segundo (toma 13), el tercero (toma 11) y el cuarto (toma 16) no se pulieron hasta el quinto y último día de filmación. En cualquier caso, todos los episodios se terminaron rodando en cinco días, aunque cada uno con más o menos tomas en función de los errores, que a veces suponían el corte y en otras no, y otros factores. Y para que esos fallos se evitaran en la medida de lo posible, se realizaron ensayos completos y coreografiados, permitiendo así que el equipo técnico, que a veces aparecía en plano con ropa de figuración, también pudiera practicar antes de que se gritara "¡Acción!".

