Eurovisión 2020: Tom Leeb representará a Francia en Rotterdam

A cinco meses de que arranque oficialmente el Festival de Eurovisión 2020, los países participantes siguen confirmando a sus respectivos representantes. En esta ocasión, ha llegado el turno de Francia, que habría escogido a Tom Leeb para acudir a Rotterdam el próximo mes de mayo, tal y como informó en exclusiva el periódico Le Parisien, así como medios locales del país.

Tom Leeb, representante de Francia en Eurovisión 2020

Originario de París, Leeb es hijo del famoso actor y humorista galo Michel Leeb y la periodista Béatrice Malicet. A sus treinta años de edad, su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el cine, el teatro y la televisión, y es especialmente reconocido por sus papeles cómicos. En cuanto a su trayectoria en el mundo de la música, su debut se produjo en marzo 2018, con su primer single "Are we too late?".

Apenas algo más un año después, en septiembre de 2019, Leeb lanzó su primer disco, "Recollection". Una corta carrera musical en la que Tom se ha volcado en la combinación de música blues-rock con un estilo pop, en el que la guitarra acústica es su principal acompañante, "lejos de todos los hábitos electro", tal y como explica el artista en su canal de Youtube, inaugurado con su primer single. De hecho, Leeb se declara influenciado por músicos como John Mayer, Ben Howard, Bon Iver o Matt Corby, además de artistas del jazz como Frank Sinatra, Gene Harris o Jammie Cullum.

Nuevos candidatos

Leeb se convierte en el primer candidato del año en ser anunciado, aunque aún no ha sido confirmada su participación en Eurovisión 2020 por parte de France 2. La noticia se ha dado a conocer apenas una semana después de que saliera a la luz el hecho de que Elettra Lamborghini había sido seleccionada como una de las 22 participantes del Festival de San Remo 2020, preselección italiana, que se celebra del 4 al 8 de febrero. Una mecánica que también seguirán países como Lituania, República Checa, Eslovenia, Lituania o Finlandia, quienes irán avanzando en sus preselecciones a lo largo del mes de enero.