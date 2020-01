Eurovisión 2020: "Universo", título de la canción que Blas Cantó defenderá en Rotterdam

Blas Cantó ha resuelto este martes la primera gran incógnita desde que TVE anunció que lo había seleccionado de forma interna como representante de España en el Festival de Eurovisión 2020. En los últimos meses se ha especulado mucho con la canción que defenderá en Rotterdam (Países Bajos) y hasta la fecha el artista se había limitado a insinuar que se estaba decantando por "un medio tiempo" en el que demostrase "un registro nuevo" y tuviese letra en español.

Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2020

Ahora el murciano ha confirmado un nuevo detalle: el nombre de la canción que defenderá en el escenario ante más de 200 millones de espectadores. Como prometía, se trata de un título formado por una sola palabra y es comprensible en varios idiomas. "Universo" será el tema con el que trate de devolver la victoria a la candidatura española 51 años después. Por el momento no ha desvelado cómo suena pero el jueves 23 de enero se publicará la portada del single y se anunciará la fecha de lanzamiento de la canción y el videoclip, previsto antes de que acabe el mes.

La carrera de Blas Cantó

Blas Cantó comenzó desde niño su carrera artística, pues cuando tenía solo diez años ya había conseguido ganar los Premios Veo Veo. Participó en 'Eurojunior 2004' para tratar de representar a España en Eurovisión Junior y, aunque no lo consiguió, supuso una primera toma de contacto con el festival muy satisfactoria. En 2009 comenzó su andadura junto a Auryn, boyband que le catapultó a la fama y con la que permaneció cerca de siete años.

Ya en solitario, Blas Cantó ganó 'Tu cara me suena 5' y comenzó a triunfar con sencillos como "In your bed", "Drunk and Irresponsible" o "Él no soy yo", con el que ha logrado disco de platino y acumula más de 67 millones de reproducciones del videoclip en YouTube. En septiembre de 2018, su álbum "Complicado" alcanzó el número uno en ventas en su primera semana. Desde entonces ha intervenido en numerosos programas de televisión y ha estado girando con fechas en todo el territorio español mientras se prepara para su gran aventura en Rotterdam.