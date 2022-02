No sería una buena temporada eurovisiva si no nos enfrentáramos a uno de los famosos supersábados, en los que varios países deciden llevar a cabo su preselección nacional para elegir qué artista y qué canción les representará en la próxima edición en el popular festival de Eurovisión 2022.

Achille Lauro, ganador de 'Una voce per San Marino'

Empezando por Noruega, el grupo Subwoolfer consiguió alzarse con la victoria con su pegadizo "Give That Wolf A Banana", un tema muy controvertido debido a sus intérpretes, que cantan bajo unas máscaras con el rostro de un lobo y cuya identidad es desconocida, aunque todo apunta a que se trata de caras conocidas en su país. Por otro lado, Polonia rompió todos los esquemas con la victoria de Ochman y su canción "River", un uptempo a lo que el país centroeuropeo no nos tiene acostumbrados, pero que sorprendió gratamente entre el público.

Siguiendo con Malta, la intérprete Emma Muscat consiguió una victoria muy reñida con el tema "Out of sight", que comienza a piano y va paulatinamente creciendo hasta romper. La cantante, que comenzó participando en un talent show italiano, tendrá la oportunidad de brillar en Turín el próximo mes de mayo. Además, San Marino tomó cierta relevancia en este supersábado con la participación de Cristina Ramos en su preselección 'Una voce per San Marino', que no pudo optar a la plaza ganadora y que fue conseguida por el italiano Achille Lauro y su tema "Stripper", teniendo la oportunidad de representar al microestado tras su intento fallido en Sanremo 2022.

Otro país que el sábado 19 de febrero de 2022 eligió representación para Turín fue Croacia, que se decantó por Mia Dimšic con "Guilty pleasure", que no partía como uno de los favoritos por su tranquila melodía, pero que podría un gran papel en Turín. Finalmente, Eslovenia se decidió por "Disko" de LPS, y que, aunque la favorita de la preselección era el dúo Luma, consiguen llevar un grupo que destaca con respecto a las anteriores participaciones del país balcánico.

Un supersábado distinto a los demás

Si bien ayer fue un sábado lleno de emociones, el sentimiento colectivo de los seguidores del Festival de Eurovisión 2022 es que no hubo suerte para las canciones favoritas. Sin embargo, también se celebró la tercera semifinal del Melodifestivalen, la preselección sueca para el festival y que, aunque no contaba con nombres muy reconocidos, otorgó el pase directo a la final a Andres Bagge y "Bigger Than the Universe", y a Faith Kakembo con su "Freedom". Por otro lado, consiguieron una oportunidad en la repesca Cazzi Opeia y Lisa Miskovsky, con "I Can't Get Enough" y "Best to Come", respectivamente.