El tiempo va pasando y cada vez son más los representantes que pondrán rumbo a Turín de cara a la puesta de largo del Festival de Eurovisión 2022. Austria ha confirmado que Luca Michlmayr, también conocido como LUM!X, y Pia Maria intentarán llevarse a casa el micrófono de cristal con su tema "Halo". Para lograrlo, se ha seleccionado a un artista que superaba los 700 millones de reproducciones antes de su partida hacia Italia.

Pia Maria y LUM!X

Austria ha sabido ver el potencial de uno de sus DJs más exitosos del panorama musical patrio, concediéndole la oportunidad de representar al país en el certamen. De hecho, la LXVI edición del Festival se torna como un punto clave en su carrera. A LUM!X no le preocupa ganar el festival, sino que, para aceptar la oferta, ha primado el gran potencial que supone este show: "Incluso si algo sale mal, se abrirán otras perspectivas", declaró el artista.

Interesado en Euriovisión desde que tiene uso de razón, también quiso resaltar la libertad que les da el Festival de cara a centrarse en lo que realmente quieren transmitir: "Por supuesto, es un reto, pero trabajaremos juntos como un dúo y nos apoyaremos y empujaremos mutuamente". Como se ha mencionado, no estará solo en lo que respecta a la puesta a punto de la canción.

Por otro lado, Pia Maria, cantante y compositora de 18 años, valora todo lo bueno que le traerá al concurso: "Soy fiel a mí misma, me gusta ser divertida, animar a la gente y reírme con ella. Quiero mostrar a los demás que se pueden hacer muchas cosas". Como consumidora fiel del Festival, también destacó el objetivo de darle un toque nuevo y animar a una nueva generación: "¡Aprovecha la oportunidad y haz algo con ella!".

Austria en Eurovisión

El director general de Warner Music para Austria, Franz Pleterski, también se mostró muy contento con la elección: "La decisión de la ORF de enviar a LUM!X con Pia Maria al concurso de 2022 en Italia fue un acierto". Asimismo, tuvo claro que estos "maravillosos artistas" ibas a ser capaces de "arrasar en el escenario", deseándole suerte a todo el equipo. Finalmente, no perdió la oportunidad de sugerirles que la "diversión"debía primar a lo largo de la carrera hasta Turín.

Austria debutó por primera vez en el festival de Eurovisión en 1957, pero su primera victoria no llegaría hasta 1966 con la balada "Merci Chérie", de Udo Jurgen. Era el tercer año que el cantante representaba a su país en el certamen hasta que lo consiguió. No fue hasta que llegó Conchita Wurst con su "Rise Like a Phoenix" que Austria volvió a ganar el festival en 2014 tras 48 años desde su ultima victoria. En un completo cambio de suerte en 2015, terminaron en último lugar con "I am Yours" de The Makemakes.

Austria se clasificó para la Final durante los tres años siguientes, quedando en el puesto 13 en 2016, en el 16 en 2017 y en 2018 cuando "Nobody but You" de Cesár Sampson quedó en tercer lugar. La suerte del país volvió a invertirse después, ya que Paenda en 2019 y Vincent Bueno en 2021 no se clasificaron para la última gala. ¿Conseguirá esta dupla mejorar las marcas de sus antecesores? Sea como fuere, competirán de tú a tú con nuestra Chanel Terrero.