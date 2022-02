Alina Pash, representante de Ucrania, se retira de Eurovisión 2022

Cuando creíamos que la disparidad de elección entre un jurado profesional y el televoto podía ser el mayor de los eurodramas en una preselección del Festival de Eurovisión 2022, aparece Ucrania con uno que supera con creces cualquier malestar que se haya podido vivir en España en el Benidorm Fest y que demuestra que, a pesar de intentarlo, el certamen musical se ve afectado por los conflictos políticos.

Alina Pash, representante de Ucrania

De esta manera, la edición que se celebra en mayo de 2022 en Turín se ha visto salpicada por el actual conflicto que mantienen Ucrania y Rusia. Tras la victoria de Alina Pash en el Vidbir 2022, se ha señalado de forma directa a la cantante, acusándola de no ser leal a su país por haber asistido a un evento de carácter privado en 2015 en Crimea. Además, también han rescatado unas fotos de la artista de cuando era más joven donde posaba con una chaqueta de color blanco, azul y rojo, los colores de la bandera de Rusia, motivo por el cual varias personas llegaron incluso a manifestarse.

Tras esto, la representante de Ucrania presentó un documento donde se certificaba que su entrada a Crimea en ese viaje fue legal, pero tan solo un día después de hacerlo, los guardias fronterizos afirmaron que no emitieron ningún tipo de certificado a Alina Pash, por lo que no reconocieron tampoco como válido el documento que aportó la artista.

Todo esto ha provocado que la cantante haya tomado una decisión muy clara y así lo ha comunicado en sus redes sociales. "Soy artista, no política. No tengo un ejército de relaciones públicas, gerentes, abogados para resistir todo este ataque y presión", empezaba escribiendo la ganadora de la preselección ucraniana. "No quiero esta guerra virtual, ni el odio. La guerra principal ahora es externa, que llegó a mi país en 2014", añadía.

Se despide

"No quiero estar más en esta sucia historia. Con gran pesar, retiro mi candidatura como representante de Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión. Desafortunadamente. Lo siento mucho", explicaba Alina Pash en el mismo post de Instagram. "Quiero agradecer a todos los que me apoyan y ayudan y que escuchan mi canción", sentenciaba la artista, dando las gracias a todos los que la están apoyando.