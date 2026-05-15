Por Diego López |

Ante la baja de varios países en el Festival de Eurovisión de este año a causa de la polémica participación de Israel, Eurovisión tiene clara la receta para seguir atrayendo: puertas abiertas a todo el mundo. O, al menos, a Canadá.

Así lo ha explicado el director del certamen, Martin Green, en una entrevista en la BBC, en la que anima especialmente a Canadá a formar parte del concurso. No se trata de una simples declaraciones, puesto que la cadena pública canadiense, CBC, ha enviado este año un grupo de trabajo a Viena para analizar su participación en el Festival.

Y todo ello después de que, en noviembre del año pasado, el presidente canadiense Mark Carney incluyera en los presupuestos del país una partida para textualmente "explorar junto a CBC la participación en Eurovisión".

Puertas abiertas

Así, Martin Green ha confirmado que, de materializarse el interés canadiense por participar en el certamen, no habría ningún impedimento. "Sabemos que Mark Carney quiere acercarse a Europa", ha asegurado a la BBC.

Céline Dion, durante su participación en el Festival de Eurovisión 1988

"Daremos la bienvenida a cualquiera que quiera compartir nuestros valores (sic) en el esta maravillosa ocasión y estar en el escenario con amigos", ha añadido. Dicen los rumores que Carney, que pasó años de su vida viviendo en el Reino Unido, es "eurofan" y ha participado personalmente para que Canadá de este paso.

El Festival de Eurovisión está organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, UER, y aunque Canadá no podría formar parte de ella como miembro de pleno derecho, sí podría hacerlo como "miembro asociado", lo que le permitiría participar en el Festival, al igual que Australia.

El ministro de economía canadiense, François-Philippe Champagne, declaró en noviembre pasado que el concurso "es una plataforma para que Canadá pueda brillar". El especial interés de Canadá por participar en Eurovisión está también provocado por la degradación de las relaciones del país con su único vecino. Desde que Trump accedió por segunda vez al Gobierno, los dos países han chocado en varias ocasiones y el turismo cruzado de canadienses viajando a Estados Unidos ha caído bruscamente.

No hay que olvidar que, aunque Canadá nunca ha participado en Eurovisión, sí lo han hecho muchos artistas canadienses. La más famosa, cómo no, Céline Dion, que ganó en 1988 con el tema "Ne partez pas san moi" representando a Suiza. Más recientemente, La Zarra, la representante de Francia en 2023, también era de nacionalidad canadiense.