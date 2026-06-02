Por Fidel Conejero |

RTVE estrenará el próximo jueves 11 de junio 'El perro andaluz by Manu Sánchez', un formato creado y conducido por el humorista andaluz que llegará a la parrilla justo después del partido inaugural del Mundial de Fútbol de 2026. Con este movimiento, la cadena pública aprovecha uno de los grandes escaparates televisivos del año para lanzar su nuevo programa de prime time.

El equipo de 'El perro andaluz' en la presentación desde Sevilla

Un late night de humor, entrevistas y actualidad desde Sevilla

'El perro andaluz' se grabará en Sevilla, desde el Cartuja Center CITE, y se presenta como un formato de entretenimiento con público en directo en el que convivirán el humor, la música, la actualidad, las entrevistas y la reflexión social. El programa estará producido por RTVE en colaboración con 16 Escalones y contará con el apoyo del Centro de Producción de RTVE en Andalucía.

Lagirará alrededor de una idea muy concreta: laficticia depara convertirse en. A partir de ese universo, el presentador utilizará lacomode cada entrega.

El propio Sánchez ha resumido así el espíritu del programa durante su presentación: "Vengo a entretener. A hacer reír y a hacer pensar. Quiero agradecer la apuesta de RTVE por la industria y el talento de Andalucía".

Manu Sánchez y María Galiana en 'El perro andaluz'

Colaboradores, música en directo y una mirada andaluza

El espacio contará con una "junta de gobierno" formada por distintos colaboradores y rostros reconocibles del panorama cultural y social. Entre ellos estará María Galiana, que participará en el programa y ha celebrado la llegada de un formato hecho desde Andalucía para TVE.

Una de las secciones destacadas será la OCC, la Oficina Contra el Centralismo, concebida como una mirada en clave de humor sobre las dinámicas territoriales y la forma en que Andalucía y otros territorios han sido vistos históricamente desde el centro del país.

La música también tendrá un papel relevante dentro del programa, con actuaciones e interpretaciones en directo que buscarán conectar tradición andaluza y lenguaje televisivo contemporáneo. Con este estreno, RTVE refuerza su oferta de entretenimiento en La 1 con un programa que intentará aprovechar el arrastre del partido inaugural del Mundial 2026 para abrirse paso en el prime time de los jueves.