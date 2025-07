Una excolaboradora vuelve a 'Zapeando' casi una década después de su marcha a Mediaset

Por Redacción |

El jueves 3 de julio de 2025, bajo la conducción de Dani Mateo , ' Zapeando ' sorprendió a su audiencia con el regreso de una figura que llevaba años sin pisar el plató del formato de Atresmedia: Irene Junquera . La periodista, que formó parte del elenco de 'Zapeando' durante los años de Frank Blanco

Su vuelta ha estado marcada por una recepción muy calurosa y alguna que otra broma por parte de sus compañeros. Nacho García, Mónica Cruz e Iñaki Urrutia le dedicaron chascarrillos y elogios, sobre todo este último. "Cada vez que vengo aquí hay alguien nuevo... No estoy tranquilo", afirmaba entre risas Urrutia, a lo que Irene respondió con ironía: "No soy tan nueva si lo piensas".

Irene Junquera regresa a 'Zapeando' ocho años después

Junquera se dio a conocer en el formato entre 2015 y 2017, época en la que destacó por su espontaneidad y simpatía en la sobremesa de laSexta. Su salida del grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes fue en 2017 tras incorporarse a Mediaset España para presentar 'All you need is love... o no', lo que marcó su alejamiento de Atresmedia.

Durante estos años, Irene Junquera ha consolidado una carrera multidisciplinar: reportera en el ya extinto 'Caiga quien caiga' en 2025, colaboradora de 'El desmarque' y protagonista en espectáculos teatrales, además de estrenarse como escritora con su debut literario con 'Todo el tiempo que nos queda' y participar en 'GH VIP 7' en el año 2019.

El equipo de 'Zapeando' recibe a Irene Junquera

Se consolida su regreso

La incorporación de Junquera al plantel de colaboradores de 'Zapeando' coincide con los cambios estacionales del programa, que renueva tertulianos para adaptarse al verano. Además, la periodista deportiva consolida así su vuelta a Atresmedia, donde también trabajará como copresentadora del concurso '99 para ganar', la versión española del exitoso formato internacional que estará presentada por Miki Nadal.