Miriam González es la exnovia y madre del hijo de Alejandro Nieto. A pesar de que hasta ahora se ha mantenido en la sombra, 'Sálvame' le ha invitado para que cuente cómo fue su relación con el concursante de 'Supervivientes 2022'. Desde que salió de 'La isla de las tentaciones 4', la audiencia comenzó a tacharle como "machista" y Terelu Campos es lo primero que le quiso preguntar a la invitada.

Miriam, exnovia de Alejandro Nieto, en 'Salvame'

Los colaboradores creyeron a la madre del hijo del concursante cuando confesó lo siguiente: "Yo sí que reconozco a Alejandro como un machista. A mi me ha tratado bastante mal". Ella ha asegurado que comportamientos agresivos, como el que tuvo en el programa con Kiko Matamoros, son actitudes que ella ha vivido durante los casi 10 años, que mantuvieron la relación. "Siempre con él me he sentido desvalorada", añadió desde el espacio de La Fábrica de la Tele.

A pesar de haber estado con el superviviente tanto tiempo, aseguró que su relación era tóxica y que ella lo pasó muy mal: "Alejandro tiene el don de manipular". Kiko Hernández le preguntó situaciones cotidianas que haya vivido con él y en las que se basa para tener esta opinión sobre Alejandro. La exnovia del concursante vivió momentos agresivos con él como que le perseguía, le gritaba y pegaba golpes a la puerta cuando discutían.

Miriam opina sobre Alejandro y Tania

Durante la emisión del programa de Bulldog TV se han emitido imágenes donde la pareja discutía. Alejandro ha recriminado actitudes y comentarios a Tania Medina delante de las cámaras, además de tener comportamientos agresivos con algunos compañeros, a lo que Miriam respondió que se siente reflejada.