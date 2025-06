Expulsan a un actor de 'Cobra Kai' de una convención por morder a una compañera

Por Ricardo Cardona |

Martin Kove , actor que interpreta a John Kreese en ' Cobra Kai ',. Según informa Deadline a partir de un informe policial, el actor mordió a su compañera de reparto Alicia Hannah-Kim e. La actriz llamó a la Policía tras el incidente, que se produjo mientras se encontraban en el recinto ubicado en Puyallup (Washington).

En una declaración escrita incluida en el informe policial y recogida también por Entertainment Weekly, Hannah-Kim afirmó: "Pasé junto a Martin Kove, le di un golpecito en el hombro, le dije 'hola' y él se giró hacia mí, me agarró del brazo y me mordió fuerte, hasta casi hacerme sangre". Según el informe, al gritar del dolor, Kove sostuvo el brazo y luego intentó besarlo. "Grité, me alejé y él agarró de nuevo mi brazo para besarlo", añadió la actriz, que indicó también que la mordedura le dejó marcas visibles.

Alicia Hannah-Kim y Martin Kove en 'Cobra Kai'

El agente Eric Barry, presente en el evento, indicó en su informe que "Martin Kove admitió morder el brazo de Alicia y dijo que lo hizo como una broma y pensó que estaba siendo gracioso, que juegan a pelear constantemente en el set de 'Cobra Kai' y que no pensó que fuera un problema". El agente explicó que Kove rechazó redactar una declaración de manera voluntaria. "Le pregunté si quería redactar una declaración voluntaria, pero lo rechazó y, estrechándome la mano, me dio las gracias y fue escoltado fuera de la Summer Con".

Hannah-Kim consideró presentar cargos pero finalmente no lo hizo. La actriz solicitó un informe policial y que se documentaran las lesiones mediante fotografías. "Había una marca de mordedura muy visible en su brazo, que ya estaba poniéndose azul y amoratado", detallaba el informe. El agente Barry también aseguró que le explicó a Kove que, a pesar de que la actriz no presentara cargos, el acto constituía una infracción en el estado de Washington y que ese tipo de comportamiento no sería tolerado en el futuro.

Martin Kove y Alicia Hannah-Kim en 'Cobra Kai'

Entre firmas

Martin Kove, de 78 años, asistió al evento para firmar autógrafos y hacerse fotos con los fans junto a otros actores de 'Cobra Kai'. Alicia Hannah-Kim, que interpreta a la sensei Kim Da-Eun, se unió a la serie en la quinta temporada y acudió al evento junto a su marido, el también actor Sebastian Roché, quien fue testigo de lo sucedido.