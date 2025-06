'Mindhunter' podría volver a Netflix, pero no con una tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

Hay seriéfilos optimistas y otros que van aún más lejos.pese a haber sido enterrada por Netflix por no haber cumplido con sus expectativas de consumo. Pues bien, ese optimismo desbocado (y prácticamente ciego) podría no ser del todo estéril, ya que uno de los protagonistas de la aclamada serie de culto

Durante la promoción de su nueva serie para la plataforma roja, 'Aguas turbias', Holt McCallany ha abierto de par en par la puerta de 'Mindhunter'. Tras haber encarnado al agente Bill Tench en las dos temporadas, emitidas entre 2017 y 2019 y comandadas por David Fincher, el actor no se ha dado por vencido y ha desvelado a CBR que recientemente tuvo un importante encuentro relacionado con este retorno.

Holt McCallany en 'Mindhunter'

"Hace unos pocos meses tuve una reunión con David Fincher en su oficina y me dijo que existe la posibilidad de que podría regresar con tres películas de dos horas, pero creo que solo es una posibilidad. Sé que hay guionistas trabajando en ello, pero David tiene que estar satisfecho con los guiones", explica McCallany. De este modo, recalca que no hay nada tangible por el momento ni mucho menos confirmado, pero la realidad es que Fincher, que fue el principal motor creativo del proyecto, no ha renunciado a retomar 'Mindhunter'. "Me dio un poco de esperanza en esa reunión, pero el Sol, la Luna y todas las estrellas tendrían que alinearse [para que suceda]", añade McCallany.

Sin embargo, si se avanza en el rumbo apuntado por el actor la tercera temporada no llegaría a realizarse. En cambio, se pasaría al formato cinematográfico, que encajaría sin demasiados problemas con el depurado estilo de 'Mindhunter', para desplegar una trilogía que expandiría la colaboración de Fincher con Netflix. En estos momentos, el cotizado cineasta está trabajando en 'The Adventures of Cliff Booth', el spin-off de 'Érase una vez en... Hollywood' que ha escrito Quentin Tarantino y que se estrenará en el servicio de streaming. Previamente, Fincher firmó 'El asesino' y 'Mank' también para Netflix y fue uno de los creativos ligados a 'House of Cards'.

Anna Torv en 'Mindhunter'

¿Recuperará la trama de la tercera temporada?

Durante sus dos temporadas, 'Mindhunter' siguió a un equipo de investigadores especializado en adentrarse en la psique de asesinos en serie. Para desarrollar un método de estudio, Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (McCallany) entrevistaron a peligrosos criminales como Edmund Kemper y Charles Manson y pusieron en práctica lo aprendido al tratar de resolver una oleada de asesinatos en Atlanta a comienzos de los ochenta.

Tras aquel caso, 'Mindhunter' no fue renovada por Netflix y Fincher justificó esa cancelación por no haber atraído la "suficiente audiencia como para justificar una inversión de esa magnitud", aunque aseguró en 2020 que podría regresar "quizá dentro de cinco años". Posteriormente, se mostró más tajante y pesimista acerca del destino del proyecto, pero parece que la situación ha cambiado de nuevo y, al menos, se está barajando su potencial vuelta.

En el caso de que esa resurrección se materialice, se podría reutilizar la prometedora premisa de la descartada tercera entrega, que fue desvelada por el director Andrew Dominik en 2022: "Iban a ir a Hollywood. Uno de ellos se iba a juntar con Jonathan Demme y el otro iba a estar con Michael Mann. E iba a tratar sobre que los perfiles psicológicos se abrieran paso en el espíritu de la época, en la conciencia del público. Habría sido... Era la temporada que todos teníamos más ganas de hacer, cuando salían del sótano para ponerse manos a la obra".