El miércoles 15 de septiembre, 'La última tentación' arrancó su emisión en Telecinco, de la mano de Sandra Barneda, en la que se pudo ver los primeros contactos entre los protagonistas y sus "cuentas pendientes". Una ronda de reencuentros que arrancó con el cara a cara de Fani Carbajo y Julián Requena, que estuvo cargado de tensión entre los dos, incluso cuando ambos llegaron juntos a la villa en la que tendrían que convivir e, incluso, compartir dormitorio.

Julián y Fani, enfrentados en su primer encuentro en 'La última tentación'

"Tenía un asunto pendiente con Rubén, no sé si será él", comentó Carbajo, antes de conocer la identidad de su "cuenta pendiente", tras lo cual añadió que "yo dejé todo por él. Es con el único que puedo tener un asunto pendiente más íntimo". "Puedo tenerlo con Julián o Gonzalo, por discusiones que hemos tenido. Quiero saber por qué me atacan", concluyó la madrileña, para después manifestar sobre el primero que "se cruzó el cable y empezó a hablar mal de mí" tras 'La isla de las tentaciones'. Carbajo recibió entonces a Requena, el cual se mostró muy altivo en ese primer contacto y, ante las cámaras, explicó sobre la novia de Christofer Guzmán que "me ha hecho mucho daño en el programa. Durante mi estancia me lo pasé muy bien con mis compañeros, pero cuando dejamos de tener ese primer acercamiento, todo empezó a ir mal".

"¿Te gusta que se metan en tu vida personal?", lanzó Requena a Carbajo, quien replicó que "tú lo has hecho, mi vida. Fuera de aquí, has hablado de mí", iniciando así una disputa entre los dos con gestos acelerados y un tono de voz elevado. "Relájate, yo no soy tu novio", manifestó el recién llegado. "No eres mi novio, porque no le llegas ni a la suela de los zapatos, más quisieras tú ser la mitad de buena gente que es él. Tú eres malo, vas a hacer daño y fuera de aquí, has hablado de mí y dijiste una cosa muy fea sobre mí", contraatacó la madrileña, alterada ante "los gestos que me ha hecho, cómo me ha hablado". "No me esperaba que viniera de esta manera, tan chulo, tan borde", admitió la participante.

"La estrella soy yo"

"Puede que tengas asuntos pendientes conmigo, que no te caiga bien, que te hayan molestado cosas, pero hay maneras y maneras de decirlo", le echó en cara Carbajo. La madrileña señaló incluso que "no voy a hablar contigo. Vas a hablar con la pared o la palmera; conmigo, no", tras lo cual se la pudo ver ante las cámaras criticando de Requena que "ha sido muy grosero, lo que demostró en mi edición. No ha cambiado nada". "Que no se le olvide que yo lo eché de la primera y que está aquí porque estoy yo. Que le quede bien claro", lanzó la participante, antes de ver un recopilatorio de lo que ella y Requena habían compartido en el reality original.

"Vino a saco, fue muy directo y no estoy acostumbrada a que los chicos vayan tan directos. Los primeros días estuvimos bien, pero después se torció", recordó Carbajo, quien explicó que "pasé de él porque no me gustaba su actitud, no me gustaba físicamente". "Solo de pensar tener que convivir con esta persona, se me va a hacer muy complicado. Me ha hecho mucho daño", confesó Requena, ante las cámaras, tras lo cual vivió un tenso trayecto hasta su destino, sumido en una continua disputa entre los dos. "Has dejado que la educación brille por su ausencia", le echaba en cara Carbajo, la cual incluso replicó que "la estrella soy yo y el estrellado eres tú", para incredulidad del extentador.