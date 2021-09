La noche del miércoles 15 de septiembre, Telecinco inauguró oficialmente la emisión de 'La última tentación' con sus cinco parejas protagonistas. Una primera entrega en la que Lucía Sánchez Rodríguez se mostró especialmente afectada al ver que la separaban de su pareja, Isaac Torres, "Lobo", y estuvo a punto de abandonar, situación que no mejoró cuando se desplazó a su villa con sus compañeros. De hecho, la gaditana no dudó en manifestar abiertamente lo mucho que la molestaba la simple posibilidad de que el programa rodeara a su novio de tentaciones, mientras ella tuviera que ser una mera espectadora.

"No me esperaba que nos fuéramos a separar tan pronto, incluso tenía la esperanza de que fuéramos a vivir esto más juntos. Me ha cogido por sorpresa", explicaba la gaditana ante las cámaras del programa, después de que Sandra Barneda confirmara que la experiencia, por el momento, la vivirían separados. La participante admitió incluso que "he querido abandonar porque no estaba preparada para separarme de Isaac y me he puesto muy nerviosa. Me ha dado pena, angustia, me ha recordado al año pasado", tras lo cual se desplazó con Christofer Guzmán, Patricia Pérez, Alejandro Bernardos y Roberto de la Cruz hacia la villa en la que se alojarían durante la grabación.

"A Isaac lo echo un montón de menos porque estoy acostumbrada a estar todo el día con él o a hablar y saber qué está haciendo. No me siento preparada para no saber nada de él", confesó Sánchez, quien pudo recibir a Barneda junto a sus acompañantes. "Llegáis dispuestos a encontrar respuestas y, atención, solo serán vuestros ojos y vuestro corazón los que encuentren las verdades que habéis venido a buscar", declaraba la presentadora, provocando que Bernardos soltara un comentario que hizo saltar a la gaditana. "Eso dice que vamos a estar de espectadores, vaya. ¿No? Yo es lo que intuyo: ojos, corazón y fin de la historia", dedujo el madrileño. "¿Perdón? No. Una mierda. No voy a estar de espectadora de nadie. Que me miren a mí", manifestó Sánchez, indignada.

"Marina actuó para quedar por encima de mí"

"¿Yo qué pasa, no tengo última tentación?", protestó la gaditana, a la que Barneda instó a que, "de momento, no saquéis conclusiones, que analicéis bien lo que os acabo de decir y que vosotros también tenéis que aprovechar cada instante", antes de manifestar el evidente enfado de Sánchez. "Le ponéis con tentaciones, ¿y a mí me vais a poner a mirarlo? ¿Perdona?", insistió la gaditana, ante lo que Barneda recalcó que "nadie ha hablado de tentaciones". Fuera de la conversación, la novia de Torres admitió que "mi mente va más deprisa de lo que está pasando y he entendido que voy a estar viéndolas venir mientras estoy parada, sin hacer nada, sin disfrutar".

"'La última tentación', para mí, me imagino que va a ser un infierno", vaticinaba Sánchez, antes de que Barneda adelantara que "lo único que existe son asuntos pendientes". "Si Isaac tiene un asunto pendiente con Marina, igual lo tengo yo", declaró Sánchez al respecto, tras lo cual lanzó que "vio que no había conseguido lo que intentó en el último debate: hacernos dudar, hacer ver que él estaba jugando conmigo". Además, la participante reconoció que "si fallo en algo, que no digo que no lo haya hecho, es porque me enamoré", para después añadir que "ella lo que hizo, lo hizo a maldad, por quedar por encima de mí". Un tenso comienzo al que Sánchez puso punto final soltando un "este es el grupo de los pringados, ¿sois conscientes?" hacia sus compañeros, que la instaron a que no se adelantara ni se torturase.