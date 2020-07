'La casa fuerte': Yola Berrocal acusa a Oriana de haberle robado 3.000 euros

La séptima gala de 'La casa fuerte' destapó conflictos en las relaciones dentro de las parejas y, cómo no, también entre ellas. Jorge Javier Vázquez pedía a los residentes que realizaran un recuento del dinero que acumulaban en su caja fuerte, para así comprobar de cuánto disponía cada uno.

Yola Berrocal y Leticia Sabater en 'La casa fuerte'

En ese momento, Yola Berrocal, que era quien se había levantado para recontar su dinero, descubría que tanto ella como Leticia Sabater habían sido víctimas de un robo. La concursante denunciaba ante el presentador que alguno de sus compañeros les había sustraído un total de 3000 euros, pues aseguraba que antes tenían 9000.

Berrocal no dudaba en señalar a Oriana Marzoli como la culpable, en vistas de su actitud en el pasado. "Me imagino que la persona que siempre me quita las cosas, como que me lanza zapatillas o desaparece mi canción, es Oriana. Entonces yo creo que ha sido ella". La venezolana respondía a la acusación negándola de manera tajante: "Si te tuviese que robar, no te robo dinero falso, te robo dinero que valga, no ese papel sin sentido. Estás obsesionada conmigo y voy a empezar a pensar que te gusto". La víctima del robo, por su parte, aseguraba que lo habría hecho solo por hacer la gracia.

¿Ha sido Labrador?

En cambio, Leticia Sabater discrepaba de su pareja y ponía las miras en Iván González o Labrador. Iván negaba que fuera él y pedía a la organización que revisara las imágenes de la cámara que había en su cuarto. Sin embargo, Vázquez aseguraba que se había tratado de Labrador y que lo acababa de pillar, mientras este lo negaba entre risas.