Maite provoca el llanto de Cristian en 'La casa fuerte': "Lo que veo en casa no lo quiero para ninguna mujer"

La relación entre Cristian Suescun y Maite Galdeano no ha sido nunca buena por problemas del pasado y precisamente esto se está haciendo notar en 'La casa fuerte', donde especialmente las actitudes de la pamplonesa hacia su hijo se están comentando mucho entre los concursantes. En el programa del 2 de junio, este fue uno de los principales temas que se trataron, desembocando la amenaza de abandono del joven.

Cristian Suescun llorando en 'La casa fuerte'

"Un día estaba sentado y me dice: 'mi madre no quiere nada más que a Sofía y a Kiko'. Y yo: 'hombre, no digas eso'. Y me dio una lástima", contabaJuani Garzón, quien afirmaba que veía cómo Maite se metía con su hijo diciéndole que no valía para un reality. La madre de María Jesús Ruiz también comentaba que sentía lástima por él y que no debía dejarse manipular por su madre.

"No me dejo manipular por nadie en esta vida. Creo que Juani es un lobo con piel de cordero que aprovecha la ocasión de que yo riña con mi madre para dejarla mal y si hace eso, me deja mal a mí", se defendía el aludido, recibiendo un beso de Galdeano. Suescun aseguraba que lo dicho de que quería más a Sofía y a Kiko Jiménez era mentira, pero varios de sus compañeros negaban sus palabras. "Yo no he convivido con mi madre y la estoy conociendo poco a poco".

El vídeo de la discordia

Jorge Javier Vázquez detenía la acalorada discusión entre los concursantes para dar paso a un vídeo en el que se veía la bronca entre madre e hijo a la que hacían referencia. En él, la concursante de 'Gran Hermano' aseguraba que quería más a su yerno a raíz de lo que ha vivido en 'La casa fuerte'. "Si lo has dicho hasta en los platós, que quieres más a Sofía", le reprochaba en el vídeo Cristian. "Mi niña está conmigo a tope y la he criado sola", decía Maite, lo que llevaba a que su hijo se marchara de la sala y, posteriormente, tras la insistencia de Galdeano, asegurara que se marchaba a su casa.

Pero Maite estaba muy lejos de dejar a su hijo tranquilo y seguía arremetiendo: "Lo que veo que tengo en mi casa, no lo quiero para ninguna mujer, Cristian". El joven comenzaba a llorar a causa de las palabras de su madre, llevándose el apoyo de sus compañeros.

La regañina de Jorge Javier Vázquez

Una vez visto el vídeo, Maite Galdeano se defendía comentando que ella en ningún momento había mentido y sabía que entrar al concurso con su hijo iba a ser complicado: "Lo que digo de que no quiero a Cristian para ninguna mujer es porque él es muy cariñoso y no tiene muy claro el querer", argumentaba. "Te has olvidado de algo importantísimo: eres su madre", le reprendía el presentador. "Mi madre no es una madre al uso de toda la vida, es muy moderna y tiene su forma de expresarse", la excusaba su hijo. "Yo sé que me quiere igual que a Sofía".

Maite Galdeano reprocha a Cristian Suescun en 'La casa fuerte'

"Tienes que ser más cariñosa con él", la regañaba Vázquez. "Ni con tus más ni con tus menos. Es tu hijo y tienes que protegerlo y darle cariño". En ese momento, Cristian se rompía a llorar ante el abrazo de su madre. Maite comentaba que no era muy cariñoso, pero que por su hijo daba la vida. No obstante, Jorge Javier Vázquez seguía incidiendo en que es muy dura con Cristian: "Sé que has llevado una vida durísima, pero tu hijo no es responsable de nada".

Sofía aclara la relación de Maite y Cristian

Jorge Javier Vázquez se interesaba por la opinión de Sofía Suescun, quien se encontraba en plató. "Sé que fuera esto es complicado de entender, pero a mí no me sorprende para nada". El conductor quería indagar en qué pensaba ella cuando veía estas situaciones en casa, a lo que Suescun aclaraba: "El origen está en esa separación que mis padres tienen y en ese momento yo voy con mi madre a un piso de mujeres maltratadas y mi padre se queda con mi hermano por decisión de un juez", explicaba. "En ese momento se crea un vínculo muy afectivo con mi madre que mi hermano no llega a tenerlo con mi madre nunca jamás".

"Está claro que mi madre lo quiere a su manera y tampoco podemos exigirle ciertos sentimientos que, si a ella no le salen, bastante sincera está siendo", exponía. "Es muy fácil juzgarlo desde fuera, pero también hay que entenderlo".