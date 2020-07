La divertida prueba cultural de 'La casa fuerte': De "Cervante" al rey "Celorrio"

Al igual que hacen en otros realities de Mediaset, 'La casa fuerte' no iba a ser menos y también sometió a un test de cultura general a sus concursantes. Estos tenían que responder a preguntas sobre historia, anatomía, geografía y literatura teniendo como premio la inmunidad. El resultado, como de costumbre, tuvo sus momentos disparatados y, sobre todo, divertidos.

Maite Galdeano ante su particular lista de "reyes godos"

Leticia Sabater y Yola Berrocal fueron las grandes triunfadoras de la noche, enumerando hasta 17 reyes godos de forma acertada. No corrieron la misma suerte Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun apenas atinaron tres. Cristian incluso se tomó la licencia de inventarse uno: Celorrio, que provocó las carcajadas Jorge Javier Vázquez en plató. "Si hay que reimprimir todos los libros de historia, se reescriben", bromeaba Nuria Marín.

Oriana Marzoli e Iván González tomaron el relevo y no les fue nada mal. Su clase de anatomía se saldó con hasta 18 huesos y músculos correctos, aunque la profesora Marín no les dio por buena "clavícula" ya que le faltaba la tilde. Por su parte, Fani y Christofer anotaron 16 provincias españolas.

Labrador y Macarena se coronaron como pareja

A María Jesús Ruiz y su madre Juani le tocaron los autores, pero la ex Miss España escribió "Heminway" lugar de Hemingway, por lo que fue invalidada. Mientras tanto, Cristina Gilabert y Ferre no añadieron la "s" final al autor de "El Quijote". Por supuesto, "Cervante" no fue aceptada como respuesta correcta. "Mira que te pregunté si era con ese o sin ese", reprochó la canaria a su pareja.

Labrador y Macarena, los más estudiosos

Finalmente, Iván y Oriana se ganaron la inmunidad entre los residentes. En el lado de los asaltantes, Labrador y Macarena Millán consiguieron la oportunidad de participar en el asalto, aunque Maca pareció la más aplicada de la pareja e incluso corrigió a su compañero para escribir adecuadamente "maxilar". Ahora optan a asaltar la habitación de Yola y Leticia. La pareja de amigas fue propuesta para abandonar la casa por la junta de residentes tras solo unos pocos días como habitantes de pleno derecho.