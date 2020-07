'La casa fuerte' lidera pero baja a un 19,8% frente al estreno de 'This Is Us', que promedia un 8% en La 1

Cristian Suescun y Maite Galdeano, en 'La casa fuerte'

Aunque 'La casa fuerte' sigue siendo lo más visto de la noche del jueves, en esta ocasión sufre un descenso de -4,2 puntos respecto a la semana pasada y registra un notable 19,8%. Por su parte, el cine de Antena 3 mejora +1,5 puntos y registra con "El asesino (War)" un escueto 9,6%. Televisión Española estrenó la serie estadounidense 'This Is Us' con un doble capítulo que registra una media del 8%, superando ligeramente el millón de espectadores.

Prime time

· TVE estrena 'This Is Us' mejorando los datos del cine de la semana anterior

· 'La casa fuerte' sigue líder, pero pierde -4,2 puntos (19,8%)

· Mejora de +1,5 puntos para la película de Antena 3, que registra un 9,6%

Telecinco

'La casa fuerte: expres': 1.990.000 y 14,5% 'La casa fuerte': 1.814.000 y 19,8%

Antena 3

'El Hormiguero' "Karlos Arguiñano": 1.704.000 y 12,8% 'Cine' "El asesino (War)": 1.020.000 y 9,6%

La 1

'This is us': 1.023.000 y 7,5% 'This is us': 1.158.000 y 8,6%

laSexta

'El intermedio': 924.000 y 7,4% 'Pesadilla en la cocina': 635.000 y 4,8%

Cuatro

'First dates: en anteriores citas...': 427.000 y 4% 'First dates': 993.000 y 7,6% 'The blacklist' "Berlín (no. 8)": 459.000 y 3,5%

La 2

'Atención obras': 92.000 y 1,1% 'El bosque protector' "Lineas eléctricas y bosque": 126.000 y 1,3%

Late night

· Mejora de +3,3 puntos para el cine de Antena 3 (6,3%)

· 'La casa fuerte: resumen diario' firma un 13,5%, perdiendo -11,5 puntos

· 'Cites' se estrena en La 1 con un 7,4% y un 6,7%

Antena 3

'Cine 2' "El fin del mundo": 241.000 y 6,3%

Telecinco

'La casa fuerte: resumen diario': 396.000 y 13,5%

Cuatro

'The blacklist' "Berlín (no.8: conclusión)": 335.000 y 3,6% '9-1-1' "La vida que elegimos": 133.000 y 2,4% '9-1-1' "Luna llena (de lo más espeluznante)": 68.000 y 2,2%

La 1

'Citas': 845.000 y 7,4% 'Citas': 558.000 y 6,7% 'Cine' "Marea de amor": 209.000 y 5,2%

laSexta

'Pesadilla en la cocina': 441.000 y 5,4% 'Pesadilla en la cocina': 229.000 y 6,5%

La 2

'Los primeros hombres' "Europa": 228.000 y 2,1% 'Tesoros de la tele' "Hola Raffaella": 407.000 y 3% 'Como nos reímos' "Humor en stereo": 403.000 y 4,1% 'Como nos reímos' "Imitadores": 172.000 y 3,1% 'Conciertos radio 3' "Iván Ferreiro": 40.000 y 1,3%

Sobremesa y tarde

· Todas las entregas de 'Sálvame' mejoran ligeramente respecto a la semana anterior

· Subida de medio punto para 'Mercado central' (7,5%) y 'Servir y proteger' (8,8%)

· 'Pasapalabra' firma un 15,4%, siendo lo más visto de la tarde de Antena 3

Telecinco

'Sálvame limón': 1.943.000 y 16,4% 'Sálvame naranja': 1.875.000 y 19,6% 'Sálvame tomate': 1.765.000 y 19,2%

La 1

'Mercado central': 861.000 y 7,5% 'Servir y proteger': 962.000 y 8,8% 'Acacias 38': 829.000 y 8,3% 'El cazador': 705.000 y 7,8% 'España directo': 527.000 y 6,2% 'Aquí la tierra': 882.000 y 9,3%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.109.000 y 10% '¡Ahora caigo!': 732.000 y 7,7% '¡Boom!': 857.000 y 10% 'Pasapalabra': 1.407.000 y 15,4%

laSexta

'Zapeando: previo': 676.000 y 5,5% 'Zapeando': 906.000 y 7,6% 'Más zapeando': 800.000 y 7,2% 'Más vale tarde: avance': 606.000 y 5,8% 'Más vale tarde': 615.000 y 6,8%

Cuatro

'Todo es mentira': 582.000 y 4,9% 'Todo es mentira bis': 559.000 y 5,1% 'Cuatro al día': 466.000 y 5,1% 'Cuatro al día a las 20h': 377.000 y 4,3%

La 2

'Saber y ganar': 761.000 y 6,3% 'Grandes documentales': 475.000 y 4,4% Incluye: - 'Los últimos demonios de Tasmania': 522.000 y 4,6% - 'Delfines. Un espía en la manada': 430.000 y 4,2% 'Documenta2': 231.000 y 2,5% Incluye: - 'El cerebro con David Eagleman' "¿Qué hace de mí quien soy?": 231.000 y 2,5% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Palermo-Ballaro": 192.000 y 2,2%

Mañana

· 'El programa del verano' mejora en 0,3 puntos 'El programa de Ana Rosa'

· 'Espejo público' se mantiene en un 14,7% en Antena 3

· 'La mañana' crece casi un punto, pero no pasa del 6,2%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Superhéroes": 20.000 y 4,1% 'El programa del verano': 551.000 y 16,2% 'Ya es mediodía': 1.239.000 y 14,2%

Antena 3

'Mas de uno': 26.000 y 4,5% 'Espejo Público': 396.000 y 14,7% 'Más espejo público': 405.000 y 10,4% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Lecheritas con ajos frescos y ensalada": 632.000 y 9,8% 'La ruleta de la suerte': 1.482.000 y 15,7%

La 1

'Telediario matinal': 173.000 y 17,1% 'Los desayunos de TVE' "Ignacio González Vega-Miren Gorrotxategi-Maddalen Iriarte": 221.000 y 10,1% 'La mañana': 208.000 y 6,2% 'Comerse el mundo con peña' "Argentina": 229.000 y 4% 'Informativo territorial 1': 418.000 y 5,2% Incluye: - 'Viaje al centro de la tele' "Esta noche fiesta": 0.000 y 0% 'Tvemos': 537.000 y 5,2%

Cuatro

'Surferos tv': 7.000 y 1% 'Mejor llama a Kiko': 11.000 y 1% '¡Toma salami!' "Amador": 13.000 y 1% 'El bribón': 34.000 y 1,9% 'Alerta Cobra' "Jugar con fuego": 72.000 y 2,8% 'Alerta Cobra' "La conjura": 136.000 y 4,6% 'Alerta Cobra' "Supersónico": 168.000 y 5,1% 'Alerta Cobra' "¿dónde está Semir?": 218.000 y 5,6% 'El concurso del año': 259.000 y 4,5% 'El concurso del año': 487.000 y 5,1%

laSexta

'Únicos': 3.000 y 0,5% '[email protected]: previo': 170.000 y 12,5% '[email protected]': 394.000 y 14,6% 'Al rojo vivo: previo': 361.000 y 10,3% 'Al rojo vivo': 922.000 y 15,6% Incluye: - 'Entrevista' "Presidente del gobierno": 1.082.000 y 15,9%

La 2

'Zoom tendencias': 8.000 y 1,2% 'Inglés en TVE': 8.000 y 0,8% 'El gran pacífico' "Apasionado": 26.000 y 1,8% '¡Qué animal!': 31.000 y 1,5% 'Novatos en primera linea': 14.000 y 0,5% 'Factomanía': 11.000 y 0,4% 'Documenta2': 51.000 y 1,6% Incluye: - 'La inmensa tierra': 51.000 y 1,6% 'Los primeros hombres' "America": 87.000 y 2,4% 'Mañanas de cine' "Repoker de bribones": 193.000 y 3,7% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Vienna-Naschmarkt": 184.000 y 1,9% 'Australia: guía para el viajero del tiempo' "Los primeros pasos": 278.000 y 2,3%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' es el informativo más visto de la jornada con un 18,8%, seguido en esa franja por 'Informativos Telecinco 15:00', con un 17,4% y 'Telediario 1' con un 10,7%. En la franja de la noche lidera 'Informativos Telecinco 21:00' con un 16,2%, seguido por 'Antena 3 noticias 2' (13,3%) y 'Telediario 2' (10,6%).

La 1

'Noticias 24h': 115.000 y 23,3% 'Telediario matinal': 173.000 y 17,1% 'Telediario 1': 1.316.000 y 10,7% 'Informativo territorial 2': 1.295.000 y 10,6% 'El tiempo 1': 1.154.000 y 9,7% 'Telediario 2': 1.191.000 y 10,6% Incluye: - 'El tiempo 2': 1.268.000 y 10,3%

Antena 3

'Antena 3 noticias 1': 2.296.000 y 18,8% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.029.000 y 8,6% 'Antena 3 noticias 2': 1.433.000 y 13,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 64.000 y 9,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 147.000 y 14,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 256.000 y 17,2% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.133.000 y 17,4% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.754.000 y 16,2%

Cuatro

'Noticias Deportes Cuatro': 434.000 y 3,6%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.140.000 y 10,2% 'laSexta noticias: jugones': 728.000 y 5,9% 'laSexta noticias 20h': 571.000 y 6,5% 'laSexta noticias:especial' "Crisis del coronavirus": 447.000 y 4,3%

Cadenas:

Telecinco se sitúa como la cadena más vista de la jornada con una media del 16,9% de cuota de pantalla, seguido del 11,3% de Antena 3. En un tercer puesto, y por debajo del doble dígito, se sitúa La 1 con un 7,9%, muy cerca del 7,5% de laSexta. Completan el ranking de generalistas Cuatro con un 4,6% y La 2 con un 3%.