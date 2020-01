Fani ('La isla de las tentaciones') contesta a las críticas: "Me arrepiento de haber hecho daño a Christofer"

Fani Carbajo se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de 'La isla de las tentaciones'. La joven entró en el programa junto a Christofer Guzmán, su pareja desde hace siete años, pero no tardó en caer en la tentación, que lleva por nombre el de Rubén Sánchez. Este triángulo amoroso ha causado impresiones de todo tipo, desde los que apoyan que han ido al reality para eso, hasta los que consideran que la joven ha sido muy irrespetuosa con su novio.

Fani, en la sección de redes de 'La isla de las tentaciones'

Sobre todo esto ha querido hablar Fani en la sección de redes del programa. Allí ha contestado a algunas preguntas de los seguidores, para los que ha confesado estar arrepentida de "haber hecho tanto daño a Christofer". Sobre si lamenta haber ido al programa o no, la joven ha dudado. "Como todo, tiene sus cosas buenas y malas", razonaba, a la par que dejaba en el aire si volvería a repetir la experiencia: "Sí y no. Una vez que lo has vivido y sabes las cosas... Es muy complicado", sentenciaba.

No obstante, la participante ha querido aclarar que Christofer no acudió a 'La isla de las tentaciones' obligado por ella, sino que fue una decisión consensuada entre los dos. Confiesa que sí que es cierto que la iniciativa de ir la tuvo ella, pero, como apunta, "él en ningún momento dijo que no". Junto con este matiz, la joven explica que para evitarse más malos tragos, ya no lee las redes. "La gente es demasiado dura", lamenta.

Su relación con las demás participantes

El quinto programa de 'La isla de las tentaciones' ha estado marcado, aparte de por el famoso momento de "¡Estefaníaaaaa!" por la primera bronca entre las chicas, concretamente entre Fani, Andrea y Fiama. La cosa se ha quedado un poco tensa en la emisión, pero parece ser que el enfado se quedó en la casa, ya que la joven ha explicado que su relación con todas es excepcional y que, a día de hoy, quedan habitualmente para hacer planes juntas. De hecho, confiesa que si se tuviera que quedar con lo mejor de la experiencia, serían los momentos con sus compañeras.