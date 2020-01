Fani, tras ver a un abatido Christofer en 'La isla de las tentaciones': "Me he dejado llevar sin pensar en él"

La noche del jueves 24 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que los participantes se enfrentaron a sus terceras hogueras. Una ocasión en la que las chicas fueron las primeras, y que concluyó con la intervención de Fani Carbajo. La pareja de Christofer Guzmán pudo ver las consecuencias que había tenido para él su acercamiento con Rubén, dado que Guzmán había compartido su pena con sus compañeros y las solteras.

Fani rompe a llorar tras ver a Christofer en 'La isla de las tentaciones'

"Le echo de menos y me gustaría hablar con él. Yo le quiero. Es que son siete años...", confesó Carbajo, después de señalar que sufría "altibajos". "Me gusta, me hace reír. Me divierto mucho con él", respondió Fani cuando Mónica quiso saber qué sentía por Rubén. "Ha sacado un lado de mí que yo desconocía y es lo que me preocupa, que lo saque otra persona que no sea Christofer", admitió la participante, quien añadió que, en su relación con Guzmán, "solamente pensaba en él, solo me preocupaba por él".

"Estaba cegada con unos celos que me he dado cuenta que no existían", analizó Carbajo, quien ante las cámaras aclaró que "estoy enamorada de Chris pero me gusta lo que estoy sintiendo por otra persona". Tras dichas declaraciones, la participante pudo ver cómo su pareja compartía su dolor por echarla de menos y, además, por haber visto su cercanía con Rubén, aunque aún no había descubierto los besos que habían compartido. "No quiero hablar, no puedo", admitió Fani en la hoguera, al borde de las lágrimas. "Me siento fatal. Me he dejado llevar sin pensar en él, sin pensar en lo que yo le pedía que no hiciera. He sido una egoísta", lloró Carbajo, ante las cámaras.

"Voy a frenar un poco mis sentimientos"

"No puedo verlo así. Ahora mismo le abrazaría, le besaría", declaró Fani, antes de vaticinar que Christofer "tiene que estar súper decepcionado conmigo". "Poniéndose así me está demostrando que está sufriendo por mí. Está reaccionando como una persona enamorada. Por mi parte, muy mal", observó la participante, emocionada, quien explicó ante sus compañeras que "Rubén ha despertado en mí cosas que él no ha despertado".

"Estoy rota de verlo así por mi culpa. Es muy complicada esta situación", declaró Fani, tras ver nuevas imágenes de su pareja. "Hubiese preferido ver que él se hubiera tomado rabia hacia mí, que verlo dolido por mi culpa", reconoció Carbajo, quien recibió el apoyo de sus compañeras. "No me arrepiento de lo que ha sucedido con Rubén porque me ha salido de corazón, pero voy a frenar un poco mis sentimientos porque no quiero ver sufrir a Chris por mi culpa", concluyó Fani.