Christofer estalla al ver los besos de Fani y Rubén en 'La isla de las tentaciones': "¡Estefanía!"

La noche del jueves 23 de enero, Telecinco emitió la quinta entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes se enfrentaron a su tercera hoguera. Una ocasión muy esperada por los seguidores del programa, después de que Fani Carbajo compartiera innumerables besos con Rubén, con quien había sentido cierta atracción desde el comienzo de la aventura. Christofer Guzmán tuvo ocasión de ver dichas imágenes acompañado de sus compañeros, lo que desató una reacción acabó sorprendiendo incluso a los propios encargados del formato y al resto de participantes.

Christofer se quita el micrófono con violencia antes de tirarlo al suelo en 'La isla de las tentaciones'

"No lo estoy pasando bien, estoy ahora mismo en una montaña rusa", reconocía el participante, en una conversación con su compañero Álex, donde declaró que "independientemente de la rabia que tengo, no dejo de quererla". Unas palabras que Guzmán lanzó antes de conocer realmente hasta donde había llegado su pareja con Rubén, dado que en la anterior hoguera se negó a ver más imágenes justo antes de que se pudieran emitir los primeros besos entre Carbajo y el soltero.

Christofer se mostró tranquilo antes de ver nuevas vivencias de su pareja, dado el apoyo que recibía de sus compañeros y el hecho de "pensar positivamente". "Qué manía le estoy cogiendo al tío, de verdad. No lo puedo ni ver", confesó Guzmán, tras ver cómo Fani escogía a Rubén para su tercera cita, momento en el que ella destacó la conexión que tenía con él. "Creo que sigue siendo la mujer de mi vida y eso no lo va a cambiar nada", añadió el novio de Carbajo quien, no obstante, señaló que "se le está yendo de las manos".

"Por favor, para"

"No pierdas los papeles", le aconsejó Gonzalo, tratando de animarlo. Un apoyo que sirvió de muy poco cuando Christofer vio, con perplejidad, cómo su pareja se besaba en la piscina con Rubén, momento en el que algunos de sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza. Aunque Guzmán se mantuvo inexpresivo al principio, el participante acabó apretando los puños antes de ponerse en pie, con una mueca de enfado más que evidente al ver el contacto entre su pareja y el soltero.

A pesar de que alguno de sus compañero lo llamó para que volviera, dado que las imágenes seguían adelante mostrando la noche que Fani y Rubén durmieron juntos, Christofer hizo caso omiso y se arrancó el micrófono antes de arrojarlo al suelo, con violencia. "¡Estefanía!", estalló el participante, con el equipo del programa pisándole los talones mientras corría por la playa. "Christofer, por favor, para", le instó uno de los trabajadores, en vano, antes de que dejaran de emitirse las imágenes. Un desenlace que promete dejar muy tocado a Guzmán, dadas las imágenes promocionales de sus próximas entregas que emitió el programa.