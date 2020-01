Fani y Rubén, enfrentados en 'La isla de las tentaciones': "Tu apoyo era el que necesitaba y no lo recibí"

La noche del martes 28 de enero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que se emitieron las imágenes después de las hogueras de los participantes. Algunas de ellas fueron protagonizadas por Fani Carbajo, quien volvió tocada de la ceremonia tras ver muy desanimada a su pareja, Christofer Guzmán. Un estado de ánimo por el que acabó enfrentándose a Rubén, dada la falta de apoyo que había sentido por su parte.

Rubén y Fani discuten en 'La isla de las tentaciones'

"Estoy rayada, mal. ¿Cómo voy a estar", replicó Fani, cuando Rubén quiso saber cómo se encontraba a la mañana siguiente, después de dejarla sola en su habitación cuando ella reconoció necesitar espacio. "¿Qué es lo que quieres que haga?", cuestionó el soltero, ante lo que la aludida señaló que "como reaccionaste ayer, desde luego que no". "Yo esperaba por lo menos un gesto de cariño", confesó Carbajo, molesta, tras lo cual Rubén señaló que "yo tampoco voy a estar detrás de ti". "Yo tampoco te lo estoy pidiendo. Pero nosotros estamos aquí, juntos, y hemos estado liados. El único apoyo que yo necesitaba ayer, era el tuyo y fuiste el único que me dejó sola", le echó en cara Fani.

"Yo habría actuado de otra manera", señaló la participante. "¿Qué quieres que haga? Yo también estoy de bajón y me como las cosas solo", replicó Rubén, provocando que Fani le pidiera explicaciones al respecto. "Para mí eres un apoyo muy importante en la casa", explicó el soltero, palabras que no convencieron del todo a Carbajo. "Un apoyo. Ya está. ¿Qué más soy para ti?", quiso saber Fani, a quien Rubén confesó que "a mí me gustas". "A mí nadie me ha preguntado cómo estoy", señaló entonces el soltero, ante lo que Carbajo cuestionó si creía que "tal y como estoy yo, necesito más preocupaciones". "Yo no te estoy creando ninguna preocupación. Te estoy diciendo el porqué no te he hablado", respondió Rubén.

"¿Tengo que ir yo detrás de ti?"

"No hace falta que te explique nada, sabes como soy", le recordó Rubén a Carbajo en medio de la discusión, donde el soltero añadió que "creo que te he demostrado que, cuando me necesites, aquí estoy". "Tengo que comprender tu situación y la mía", declaró Fani, con sarcasmo, momento en el que Rubén trató de zanjar la disputa. "Ya está, no te preocupes. Cuando te apetezca hablar, prefiero que empieces tú", confesó el soltero.

"¿Tengo que ir yo detrás de ti?", cuestionó entonces Carbajo, quien recibió como respuesta un seco "tómalo como quieras". "Yo en todo momento he sido claro. A mí, tonterías, las justas", saltó Rubén ante los reproches de Fani. "Yo soy la culpable número uno de toda la situación. Estoy hasta la polla ya", comentó la participante, con ironía, antes de romper a llorar. Un momento en el que el soltero se apresuró a abrazarla, poniendo fin a la discusión. "Por mí no te tienes que preocupar", la tranquilizó Rubén, quien ante las cámaras admitió que veía a Fani "un poco confundida".