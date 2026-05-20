Por Fidel Conejero |

RTVE ya ha puesto fecha al estreno de 'Me meto en un jardín', el nuevo programa de Mercedes Milá para La 2. La cadena pública estrenará el formato el próximo domingo 24 de mayo a las 22:30 horas, apostando así por una propuesta de entrevistas alejadas del plató tradicional y centradas en conversaciones más íntimas y personales.

El espacio, producido en colaboración con Zanskar Producciones, contará con diez episodios de 50 minutos y seguirá a la periodista a bordo de una autocaravana mientras recorre diferentes jardines y enclaves naturales de España. 'Me meto en un jardín' mostrará una faceta más íntima y reflexiva de Mercedes Milá, que recorrerá distintos jardines de España para conversar con sus invitados lejos del ritmo habitual del resto de formatos de entretenimiento.

David Uclés y Mercedes Milá en 'Me meto en un jardín'

Marc Giró, Revilla o Sor Lucía Caram, entre los invitados

La primera temporada decontará con una lista de invitados muy diversa. Entre los nombres anunciados por RTVE aparecen(previo a su fichaje por Atresmedia),, la periodista, el activista, la neurocientífica, el chef, el alpinista, la artistay el escritor

Precisamente este último es quien protagonizará la primera entrega del programa. En el episodio inaugural, Mercedes Milá viajará hasta Quesada (Jaén) para encontrarse con el autor de "La península de las casas vacías". Durante la entrega, ambos recorrerán distintos lugares relacionados con la vida y la obra del escritor, incluyendo el Museo Zabaleta y Miguel Hernández o el cortijo familiar de Uclés. El capítulo seguirá al día siguiente en la Sierra de Cazorla, concretamente en el Jardín Botánico Torre del Vinagre, uno de los escenarios naturales seleccionados para esta primera temporada y concluirá con la visita a la tumba de Odisto, símbolo del universo literario de Uclés.

Una road movie entre jardines para el prime time de La 2

RTVE define el formato como una especie de "road movie entre jardines", donde cada localización tendrá una conexión especial con el invitado protagonista de cada episodio. Entre los espacios elegidos figuran el jardín Marimurtra en la Costa Brava, El Capricho en Madrid, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara.