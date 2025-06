Por Redacción |

Mercedes Milá regresa a la televisión pública. Este programa, producido en colaboración con Zanskar Producciones, quienes también estuvieron detrás de ' No sé de qué me hablas ',, llevará a la presentadora a recorrer España en una caravana.

En este viaje, la periodista buscará los rincones más sugestivos y apacibles del país, donde entrevistará a personas del mundo rural que viven rodeadas de naturaleza y silencio. Este nuevo formato supondrá para Mercedes Milá una oportunidad de realizar entrevistas en profundidad, alejadas del bullicio y de la agitación de las ciudades, para mantener conversaciones en la naturaleza.

Mercedes Milá e Inés Hernand entrevistan a Susana Estrada y a Paco León en 'No sé de qué me hablas'

'Me meto en un jardín' augura ofrecer a los espectadores una visión un poco más íntima y reflexiva de la España rural, combinando el paisaje natural con las historias de carácter humano que Milá contará en su viaje. Este nuevo formato continúa la trayectoria profesional de la expresentadora de 'Gran Hermano', explorando nuevas formas de comunicación y periodismo televisivo.

Además de explorar los mejores jardines del país, el programa también permitirá a los espectadores conocer a los dueños, creadores o herederos de dichos jardines, quienes compartirán con Milá su experiencia y la relación que tienen con estos espacios rurales. Cada emisión finalizará en un espacio natural en el que entrevistará a una persona conocida. Por el momento, no se ha anunciado una fecha exacta de estreno ni una cadena específica de emisión.

Mercedes Milá e Inés Hernand junto a Asier Etxeandia y Pedro Almodóvar en 'No sé de qué me hablas'

Otra oportunidad en la cadena pública

RTVE ha apostado de nuevo por Milá tras la cancelación de 'No sé de qué me hablas', un programa que exploraba el cambio social en España a través de entrevistas. A pesar de que la colaboración con Inés Hernand atrajo invitados como Paco León o Pedro Almodóvar, el programa no logró mantener su audiencia inicial, decayendo hasta un 6,7% de cuota de pantalla en su final respecto al 8,4% de su arranque en la cadena pública.