El misterio ha terminado. Fer Castro, uno de los concursantes más carismáticos y queridos de 'Saber y ganar', vuelve al concurso más de dos meses después de su repentina e inexplicada desaparición del programa. Su marcha, anunciada por Jordi Hurtado el pasado 8 de septiembre, dejó desconcertados a espectadores y seguidores del mítico formato de Televisión Española. Ahora, por fin, retoma la competición desde el mismo punto en el que la dejó: el programa número 93, a solo siete entregas de convertirse en concursante centenario.

Su regreso se ha hecho oficial a través de una promo difundida por las redes del programa, en la que se escuchaba a Jordi Hurtado diciendo: "Fer, calienta que sales". Un guiño que los fans no han tardado en descifrar y que ha desatado una ola de entusiasmo, después de semanas de especulaciones sobre el futuro del concursante gallego. Su vuelta será inmediata y a lo grande este mismo jueves 20 de noviembre en La 2, según ha confirmado El Confi TV.

La salida de Castro en septiembre llegó sin explicación. Hurtado, visiblemente serio, se limitó a indicar que "no va a seguir su participación, de momento", y que "las puertas estaban abiertas" para cuando quisiera volver. Dado que el concursante se encontraba a las puertas del prestigioso estatus de centenario, su marcha resultó todavía más misteriosa. Ese hito, reservado a muy pocos, implica una despedida oficial y un programa homenaje que lo consagra como una de las leyendas del concurso.

Cambio de las reglas y una historia que continúa

Durante su ausencia,, exconcursante del formato, que regresó para ocupar su lugar. Marc, doctor en Historia Antigua, logró un brillante recorrido de 50 programas hasta que, el 22 de octubre, sorprendió a la audiencia al anunciar su adiós temporal por motivos laborales.explicó ante un impactado Hurtado, cerrando su etapa con casi 39.000 euros acumulados.

La marcha de ambos concursantes provocó un cambio de reglas en el programa. El presentador anunció una medida inédita en su historia: "A partir de ahora únicamente se permitirá una ausencia". Con ello, el concurso busca facilitar la conciliación laboral de los participantes y evitar situaciones como la vivida con Castro y Mendoza, cuyas bajas consecutivas alteraron de forma excepcional el ritmo habitual del formato.

Con su regreso confirmado, Fer Castro afronta ahora la recta final hacia el ansiado programa 100, una meta que, de no existir sorpresas, alcanzará muy pronto. Será entonces cuando el gallego se coronará automáticamente como "centenario", dejando su nombre grabado en el recorrido del concurso. A partir de este jueves, 'Saber y ganar continúa, por fin, la historia que quedó en pausa.