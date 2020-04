Ferre, quinto concursante expulsado de 'Supervivientes 2020'

'Supervivientes 2020' vivía en la noche del Jueves Santo una de sus galas más intensas. La palapa se llenó de enfrentamientos y fuegos cruzados entre los supervivientes, con amenazas de demandas, de abandonos y e incluso penalizaciones por parte de la organización del programa. Pero entre todo este barullo había que conocer el nombre del expulsado.

Ferre, quinto expulsado de 'Supervivientes 2020'

La audiencia del programa decidió que Ferre debía abandonar el reality de supervivencia, convirtiéndose así en el quinto concursante en ser expulsado. El joven se enfrentaba por seguir en el programa contra José Antonio Avilés y Hugo Sierra después de que Fani Carbajo hubiera sido salvada el martes pasado en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Avilés fue el primero en recibir la noticia de que continuaba una semana más, por lo que el asunto estaba entre Ferre y Hugo. Sin embargo, el ganador de 'GH Revolution' consiguió llevarse más cariño de los telespectadores. Esta noticia dejaba enmudecido a todo el plató, incluido Jorge Javier Vázquez, pues nadie podía creerse la noticia de que Ferre, quien había estado realizando un buen concurso, hubiera recibido el menor apoyo de la audiencia.

La tristeza de Ferre

Pero no solo en plató se quedaron afectados por la noticia, dado que a Ferre lo embargó la tristeza por su marcha. "Esto es un sueño para mí", aseguraba el exconcursante de 'Super Shore'. "Seguid vuestro concurso que sois todos grandes y os llevo a todos en el corazón". Algunos de sus compañeros no podían creerse la noticia, mostrando su disgusto, com fue el caso de Albert Barranco, Jorge Pérez y Elena Rodríguez. "Para mí termina ya. Creía que podría haber estado más y que era buen superviviente, pero habré hecho algo mal que a la audiencia no le habrá gustado", decía aguantándose las lágrimas al tiempo que varios de sus compañeros le aseguraban que era un gran superviviente.