Ferreras arremete contra VOX tras sus acusaciones en el Congreso: "No nos intimida la agresividad salvaje"

VOX ha vuelto a cargar contra laSexta. Esta vez a través de su portavoz, Macarena Olona, que en el Congreso de los Diputados ha acusado al gobierno del PSOE y Unidas Podemos de "identificar las corrientes de opinión críticas y censurar al disidente" en las diferentes redes sociales, citando a Newtral, la empresa de verificación de datos fundada por Ana Pastor. "El señor Ferreras, la señora Pastor y el señor Roures (administrador único de Mediapro) son la Gestapo que vigilan la verdad oficial", afirmó Olona.

Antonio García Ferreras responde a VOX en 'Al rojo vivo'

Antonio García Ferreras no ha pasado por alto las acusaciones y ha respondido de manera contundente en 'Al rojo vivo'. "No nos van a intimidar ni las amenazas, ni los insultos, ni las descalificaciones, ni la agresividad salvaje, que lo vaya aprendiendo la ultraderecha de este país", recalcó el presentador, dejando claro, en todo caso, él no trabaja en Newtral: "Yo no formo parte de Newtral".

Por enésima vez, Ferreras ha desmentido los bulos de la formación que preside Santiago Abascal: "Es mentira: Whatsapp y Facebook no están monitorizados por ninguna empresa española para censurar contenidos políticos", ha recordado Ferreras. Un fake que ya ha sido desmentido por Newtral y el propio Whatsapp.

"Miente y lo sabe la ultraderecha, pero es su estrategia: la mentira, la manipulación, los bulos, los fakes y, sobre todo, mucho odio. No nos van a intimidar ni el odio ni la mentira. Es un honor hacerle frente a todo eso, sobre todo si viene de parte de la extrema derecha pseudofascista de este país, que desgraciadamente es la tercera fuerza política", ha concluido indignado el presentador.

Comunicado de Atresmedia

Atresmedia también se ha pronunciado de manera oficial al respecto de las declaraciones de la diputada de VOX, haciendo público su "total y absoluto rechazo" por calificar "a dos destacados profesionales de esta casa como 'la Gestapo que vigila la verdad oficial'", algo que Atresmedia considera "inadmisible e injustificable" viniendo de una una representante pública y en sede parlamentaria.

"Atresmedia no está dispuesta a pasar por alto ningún ataque al trabajo de sus profesionales de la información. Cada uno de esos ataques, que se vienen sucediendo en las últimas semanas desde VOX, supone un atentado a la libertad de información y de expresión de los medios de comunicación, que están realizando una labor social necesaria e indispensable durante esta crisis", recalca el comunicado.

Respetando "profundamente la libertad de opinión y de crítica", la cadena "no acepta ni la calumnia ni la injuria" y promete "no dejarse amedrentar por las presiones de ninguna formación política", reivindicando la "veracidad e independencia" con la que todos sus profesionales están realizando su trabajo.