Vox eleva al Congreso sus críticas a medios: "Han prostituido TVE y creado una Gestapo con Ferreras y Pastor"

Vox prosigue con su incansable discurso contra el Gobierno y la prensa y ha aprovechado la primera sesión de control al Ejecutivo desde que se declaró el estado de alarma para elevar sus quejas al interior del Congreso. La diputada Macarena Olona ha comenzado su tiempo de intervención anunciando que "nuestra democracia se desangra y no por causa del coronavirus" y denunciando que el Gobierno "está aprovechando la tragedia (...) para imponer su régimen totalitario y comunista".

Olona acusa en concreto a Pablo Iglesias de estar siguiendo los pasos de Venezuela y de aprovechar una catástrofe natural para controlar la economía, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y la opinión pública. "", proclama, asegurando que el Ejecutivo se dedica a "regar con millones de euros los medios privados de comunicación adeptos al régimen" y a "".

La diputada de Vox Macarena Olona

También afirma que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha monitorizado las redes sociales para "identificar las corrientes de opinión críticas y censurar al disidente". Para ello, desde Vox señalan que se ha creado un "ministerio de la verdad" de manera "paraestatal" a través de Newtral y Maldita Hemeroteca, empresas que se dedican a la verificación de datos. "Es decir, el señor Ferreras, la señora Pastor y el señor Roures son la Gestapo que vigilan la verdad oficial", denuncia Olona.

La respuesta de Iglesias

Pablo Iglesias ha sido el encargado de responder a la diputada de Vox, aunque ha declinado profundizar en sus palabras. "Creo que usted se desacredita con la intervención que acaba de hacer", señalaba, agregando que "esta Cámara y nuestra sociedad no merece que este Gobierno dedique ni medio segundo a quien en unas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo dedica su tiempo para preguntar y controlar al Gobierno a hablar de Venezuela y de laSexta".

No es la primera vez que Macarena Olona aprovecha una intervención pública para arremeter contra los medios de comunicación. Este lunes la diputada de Vox conectaba en directo con 'Los desayunos de TVE' y no dudaba en acusar a la televisión pública de "esconder los ataúdes" y "adoctrinar a los ciudadanos". Sin embargo, en esa ocasión se llevaba un corte frontal del presentador y periodista Xabier Fortes quien, tras recordar que sí habían emitido imágenes de féretros, espetaba: "No colaboramos ni participamos en ningún tipo de bulos".