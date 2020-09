Una figurante con mascarilla se cuela en una escena de 'Acacias 38'

La llamada "nueva normalidad" ha llevado a la sociedad a tener que adaptarse por completo a las nueva formas de prevención del coronavirus Covid-19. Entre los sectores que han vivido una transformación en un tiempo récord encontramos evidentemente la industria televisiva, que ha sufrido cambios en la grabación de formatos de entretenimiento y también en el terreno de la ficción. Sus responsables han tenido que adaptarse y modificar la forma en la que se diseñaban las escenas para evitar que un número alto de actores coincidan en un mismo espacio o reduciendo hasta el mínimo posible todas las escenas de sexo y besos para evitar demasiados contactos entre los miembros del equipo.

Figurante con mascarilla en 'Acacias 38'

Paralelamente, en todos los rodajes que se están realizando en los últimos meses en nuestro país se realizan tests para garantizar que los actores y actrices no están contagiados por coronavirus y solo ellos están exentos de portar mascarilla en los minutos en los que están grabando sus escenas; el resto de miembros del equipo sí deben portar su equipo de protección. Esto ha llevado a que se produzca un curioso gazapo en la ficción diaria 'Acacias 38', producida por Boomerang TV para Televisión Española. No fueron pocos los espectadores que durante la emisión de la misma este miércoles 9 de septiembre por la tarde pudieron apreciar un elemento que no, no debería haber aparecido en una escena de una ficción histórica.

Mientras los personajes de Anabel (Olga Haneke) y Natalia (Astrid Janer) charlaban en mitad de la calle de la conocida serie de la cadena pública, podíamos ver cómo por detrás de ambas aparecía una figurante... ¡con mascarilla! Parece que a esta se le olvidó quitarse su equipo de protección y ningún miembro del equipo se dio cuenta que lo portaba, ni durante el rodaje ni tampoco durante la edición del mismo. Por ello, en la secuencia podíamos ver a la mujer, caracterizada de época pero portando la mascarilla tapando así su boca y nariz.

Charo Reina responde

Entre los fans de 'Acacias 38' que se dieron cuenta del momento encontramos a la celebrity Charo Reina. La artista se dio cuenta del gazapo mientras estaba viendo la serie y no dudó en compartirlo en sus redes sociales oficiales mientras sucedía, adjuntando un vídeo junto a un divertido texto con el que le puso humor al error de Boomerang TV y Televisión Española. "¿Desde cuándo llevamos mascarilla en España? ¿Me he perdido algo? ¿Había visionarios y visionarias en 1914 que preveían la gripe española de 1918/1920 o la COVID-19 de 2020?", escribió esta, recibiendo infinidad de comentarios por parte de sus seguidores, que no dudaron en comentar con humor el momento.