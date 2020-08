'Acacias 38' se revoluciona: Así será la serie tras el salto temporal

Una de las apuestas más firmes de la franja de tarde de la cadena pública Televisión España este jueves 6 de agosto inicia una nueva etapa. 'Acacias 38' alcanza sus 1.600 episodios y lo hace dando un importante salto temporal con el que sin duda sorprenderá a muchos espectadores. La ficción de RTVE y Boomerang TV se revoluciona y lo hace después de varios episodios en los que las revelaciones, las sorpresas y las confesiones más inesperadas han sido protagonistas y es que sus responsables han querido cerrar algunas de las incógnitas abiertas este tiempo para abrir nuevas.

'Acacias 38'

Se resuelve el asesinato de Marcia

De esta forma, en los últimos episodios todo el misterio que rodeaba a la muerte de Marcia ha sido resuelto. Santiago no duda en secuestrar a Felipe y Genoveva para lograr que ambos confiesen toda la verdad y por ello, tras ver el sufrimiento de su marido, ella decide confesarlo todo de una vez por todas. Entre lágrimas afirma que ella es la asesina; ella fue quien acabó con Marcia. Pero la cosa no queda ahí ya que esta no duda en afirmar que lo volvería a hacer una y mil veces más, no tienen ningún tipo de arrepentimiento. Por ello, termina siendo enviada a prisión.

Paralelamente,en 'Acacias 38' ha habido también tiempo para el amor y es que Miguel y Anabel han iniciado el que podría ser sin duda el idilio amoroso de la temporada. Además, hemos podido ver a Marcos marchándose a México en un viaje de trabajo para firmar un importante acuerdo con Salustiano, el padre de los hermanos Quesada. Pero antes de marchar, este opta por dejarle un número a Soledad y unas instrucciones que deberá seguir si los hermanos Quesada intentan algo contra su familia. Está claro que no hay nadie a salvo en Acacias.

Así será la nueva etapa

Y bien, desde este 6 de agosto la ficción da un salto y se sitúa unos meses después de todo lo sucedido. Será a partir de este episodio cuando descubramos cuál ha sido el destino de Felipe y Genoveva tras la macabra confesión de esta última; sabremos entonces cómo afectará a su relación con Liberto y el resto de vecinos del barrio. Además, vemos a Marcos regresar a México tras su expedición y lo hará tras sellar la paz con don Salustiano Quesada. Lo que este no espera es que su vuelta se verá empañada por un triste suceso, una tragedia que también deberá afrontar José en su vuelta de Argentina. Será entonces cuando descubramos lo que ha pasado en el país de Sudamérica.