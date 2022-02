La carrera eurovisiva acaba de comenzar. Mientras el Benidorm Fest sigue acaparando titulares en todo tipo de medios, el resto de países europeos celebran sus preselecciones para encontrar al artista que competirá con Chanel Terrero por el micrófono de cristial. Unas galas que no han podido disfrutarse en España hasta ahora. Este año, Ten ha adquirido los derechos de emisión de 'Eesti Laul 2022' (Estonia), 'Uuden Musiikin Kilpail 2022' (Finlandia) y 'Una Voce per San Marino 2022' (San Marino). Y RTVE no ha querido ser menos.

Logotipo del Festival de San Remo 2022

La Gran Final del Festival de San Remo, que celebra su 72ª edición, se podrá seguir en directo a través de RTVE Play el sábado 5 de febrero. Aunque estará presentado por Amadeus y Sabrina Ferilli desde el Teatro Ariston, la emisión española contará con el periodista Fernando Macías y el bailarín Giuseppe Di Bella. Este último ya cuenta con experiencia en el universo eurovisivo, ya que acompañó a Edurne sobre el escenario con "Amanecer" en 2015.

A partir de las 20:40 horas, el especial de la plataforma de streaming de RTVE conectará con Chanel, representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, y algunos de sus compañeros del Benidorm Fest, como el grupo Varry Brava, cuya canción "Raffaella" es todo un homenaje a la polifacética artista italiana que falleció en 2021. De hecho, la banda tiene un nuevo objetivo en su carrera: actuar como invitados en Turín.

Rumbo a Eurovisión 2022

Como ocurre cada año, el ganador del Festival de San Remo tendrá la opción de representar a Italia en Eurovisión. Uno de los 25 artistas de la sección 'Campioni' se podría convertir en competencia de Chanel y su "SloMo" en Eurovisión. Entre los participantes se encuentra la española Ana Mena con la canción "Duecentomila ore", así como Fabrizio Moro y Mahmood, representantes de Italia en 2018 y 2019, respectivamente. ¿Quién ganará el certamen italiano?