Por Sandra Alcaide Barrón |

En la gala de ' Supervivientes: Conexión Honduras ' del pasado domingo 15 de junio, los cuatro finalistas pudieron ver por finconcursando. Aparte, también tuvieron que enfrentarse a las cartas que dejaron escritas para su "yo del futuro" antes de entrar al reality. Fue una galapara los concursantes.

En primer lugar fue el turno de Álvaro Escassi. "¿Nunca te habías dejado barba?", le preguntaba Sandra Barneda. A lo que él respondía que "yo que me veía jovencito, así fuerte, ahora cuando me he visto la barba...", haciendo referencia a las canas que le habían salido. Además, también se sorprendía con la delgadez de su nuevo físico: "Uy los bracitos (...) Estoy la mitad, qué lástima".

Álvaro Escassi durante la gala de 'Supervivientes'

Seguido de él fue Borja González quien se quedaba totalmente sorprendido con su "nueva" cara: "Madre mía, qué barba (...) Me veo y no me reconozco, es muy fuerte verse y no saber quién eres". Y algo parecido le sucedía a Montoya, que decía tampoco haberse dejado barba nunca antes: "Pero si parezco un rey mago, si nunca he tenido barba. Yo no soy este".

Probablemente una de las reacciones más esperadas fuera la de Anita Williams, teniendo en cuenta su reciente y radical cambio de look en el concurso a cambio de una llamada con su hijo. Sorprendentemente para todos, la catalana reaccionaba de manera muy positiva al ver su nuevo corte de pelo: "Te lo juro que me queda mejor de lo que me esperaba, me recuerda a cuando tenía tres añitos y mi madre me lo cortaba así".

Anita Williams reaccionando a su cambio físico en 'Supervivientes 2025'

Reacciones a las cartas para su "yo del futuro"

Los cuatro finalistas, además de poder ver por fin sus sorprendentes cambios de imagen, leyeron cada uno sus cartas escritas por ellos mismos antes del inicio de la aventura. A muchos de ellos, les costaba contener las lágrimas al leer sus propias cartas y verse ya en la recta final del reality. "La verdad que estoy muy orgullosa, muchísimo", decía Anita. Además, Sandra Barneda también le dedicó unas palabras a Montoya: "Entraste muy herido y creo que te vas muy recompuesto contigo mismo". Sobre esto, él afirmaba que "me lo pensé mucho, pero creo que ha sido lo mejor".