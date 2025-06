Por Sandra Alcaide Barrón |

El 12 de junio en la semifinal de ' Supervivientes ', Damián Quintero se convertía en eldespués de que la audiencia salvara a Álvaro Escassi . El medallista olímpico vivió una emocionante despedida en la que afirmaba: "Agradezco muchísimo al programa poder haber vuelto, porque ahora me voy tranquilo de verdad. Antes también me iba bien pero no con ellos... esta vez ha sido increíble.y con grandes amigos. Y ahora sí que sí me voy a casa". Estas eran sus palabras tras esta corta segunda etapa en el reality.

Después de la emotiva despedida del deportista, Laura Madrueño no pudo contenerse más y terminó rompiendo en llanto. "Tengo la piel de gallina... Es un momento que parece que no va a llegar nunca (...) Somos muchos, este programa es súper largo y es muy complicado, para vosotros, más. Es una experiencia muy intensa para todos los que estamos trabajando tantos meses fuera de casa. Nos da mucha pena dejar esto aquí y volver a casa", confesó la presentadora mientras recibía el abrazo y apoyo de los concursantes.

Laura Madrueño emocionada en la semifinal de 'Supervivientes 2025'

Por otro lado, tras la despedida de Damián Quintero, Jorge Javier Vázquez anunciaba una importante noticia para los demás concursantes: "Quiero contaros algo que os va a pillar por sorpresa a los 4 (...) Solo quedáis 4: Álvaro, Anita, Borja y Montoya. Los cuatro sois finalistas de 'Supervivientes'". Realmente esta noticia tan solo era sorpresa para Álvaro Escassi, al haber sido el último salvado.

José Carlos Montoya y Anita Williams, los dos primeros finalistas de la edición, habían sido los primeros en enterarse de la noticia y de tener que disimularla frente al resto de compañeros. Mientras, Borja González se enteraba esa misma noche al salvarse de la expulsión. Los cuatro finalistas se abrazaban emocionados tras estos más de 3 meses de aventura. Además, el presentador les recordaba desde plató: "Este domingo abandonáis los Cayos Cochinos y volvéis a España".

Laura Madrueño abrazando a los finalistas de 'Supervivientes 2025'

¿Cuándo y cómo será la final de 'Supervivientes 2025'?

Carlos Sobera fue el encargado de anunciar galas atrás que el martes 17 de junio será la gran final, solo que aún se desconocían quiénes serían los finalistas. Actualmente, además de saber que Borja González, Anita Williams, Álvaro Escassi y Montoya serán los 4 finalistas, también se conocen algunos detalles del funcionamiento de la final: los cuatro finalistas llegarán a Mediaset en helicóptero y se enfrentarán a diversas pruebas muy complicadas. Además, el presentador aseguraba que "va a ser un despliegue sin precedentes en la historia de 'Supervivientes".