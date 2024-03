Por Daniel Parra |

'El hormiguero' recibió el pasado miércoles 13 de marzo a Florentino Fernández. El cómico visitó el programa de Antena 3 para promocionar 'Kung Fu Panda 4', la nueva cinta de la franquicia de películas animadas en la que ha vuelto a trabajar poniendo voz en español a Po, su protagonista. A la hora de hablar del largometraje, se vio a un Fernández visiblemente emocionado, tal y como él admitió: "Es que me emociono porque me mola mucho el panda, es que soy yo".

Pablo Motos y Florentino Fernández en 'El hormiguero'

En un punto de la entrevista, tras haber hablado de su forma de hacer doblaje, del momento en el que conoció a Jack Black y a Dustin Hoffman e, incluso, de haber presentado la sección de "Momentos teniente",. "Cuando yo estaba haciendo ' El club de la comedia ', tú me contaste una historia que no se me olvidará en la vida", introdujo Pablo Motos , en Telecinco: "Llevaba seis meses en la tele, antes era vigilante jurado.

En ese entonces, Pepe Navarro iba a marcharse a Antena 3 para presentar 'La sonrisa del pelícano', y Fernández iba a acompañarlo. "Me cogieron en Telecinco, me dijeron: 'Mira, te vamos a hacer una oferta (...). ¿Tú cuánto estás ganando con Pepe Navarro?'. Yo ganaba 380.000 pesetas al mes", explicó. El actor contó que siguió el consejo que alguien le dio y le dijo a un directivo de Telecinco que ganaba "tres veces lo que ganaba realmente", es decir "un millón y medio de pesetas": "No me lo creía ni yo". "Y me dijo el tío: 'Bueno, no pasa nada, te damos tres millones de pesetas y te quedas con nosotros en Telecinco el año que viene'", desveló Fernández, que añadió que la oferta llegó a subir hasta las nueve millones de pesetas en un punto.

El consejo de su madre

Florentino Fernández narró el momento en el que le comentó la oferta de Telecinco a su familia, y cómo su padre reaccionó: "La primera pregunta que me hizo fue: 'Cien millones de pesetas te dan, ¿y qué tienes que hacer?'. Y yo dije: 'Pues no lo he preguntado'." "Este directivo, que no voy a decir su nombre, pero sabemos quién es, no pasa nada, estaba haciendo su trabajo. De hecho me lo he cruzado varias veces y le he dicho: '¿Has visto cómo no cogí la oferta? Sigo trabajando'. Dice: 'Que yo no te hice esa oferta, que yo no te la hice', así con acento que tiene del norte. Entonces, me dice Mikel...", bromeó Fernández, desvelando que fue Mikel Lejarza, antiguo director general de Telecinco, con quien habló.

Después, recordó el consejo que le dio su madre y que impactó a Motos: "'Eso es mucho dinero. Te voy a decir una cosa, el dinero está bien en la cantidad necesaria, pero en más cantidad es cáncer'". "Eso me marcó mucho", confesó Fernández, que desveló que al volver el lunes siguiente al despacho de Lejarza, rechazó la propuesta: "Mire, no voy a coger la oferta, es que estoy muy a gusto aquí donde estoy". El cómico repasó, para concluir su modo de vida actualmente: "Yo tengo los gastos cubiertos, mi contabilidad está de puta madre, entonces con trabajar en lo que realmente me gusta y sé que voy a defenderlo bien, voy más que sobrado".