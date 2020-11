'MasterChef Celebrity 5': Gonzalo Miró, décimo aspirante eliminado de la edición

La noche del martes 17 de noviembre, la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' emitió una nueva entrega en La 1 de Televisión Española, tras la expulsión definitiva de Lucía Dominguín Bosé en la anterior cita culinaria. Tras las pruebas de rigor, los concursantes peor valorados de la prueba grupal se enfrentaron a una eliminatoria que dejó a Nicolás Coronado, Josie y Gonzalo Miró contra las cuerdas, hasta que finalmente el jurado se decantó por eliminar al periodista tras una reñida prueba sobre bombones y trufas.

Nicolás Coronado, Josie y Gonzalo Miró, antes de conocer la decisión del jurado de 'MasterChef Celebrity 5'

El programa arrancó con un "bingo" de ingredientes que determinó cuáles serían los alimentos a emplear en la primera prueba, donde los concursantes recibieron la visita de algunos de sus amigos, encargados de la cata. Entre ellos, triunfó el plató de Celia Villalobos, quien obtuvo el delantal de oro antes de que el equipo del programa se trasladara a Barcelona para la prueba grupal, donde la expolítica y sus compañeros, Raquel Meroño, Ainhoa Arteta y Florentino Fernández, se alzaron con la victoria y se libraron de la prueba de eliminación. "Habéis sido unas auténticas hormiguitas trabajando. Estabais concentrados, coordinados, y las elaboraciones salieron a punto y perfectas", alabó Jordi Cruz Mas sobre el equipo de Villalobos, entre los que Meroño se coronó como la mejor concursante de la prueba.

De vuelta a las cocinas, el resto de los concursantes se enfrentaron a una prueba de eliminación en la que debían elaborar diferentes bombones y trufas, en un proceso en el que debían cuidar tanto el interior como la cobertura externa. Una prueba en la que La Terremoto de Alcorcón obtuvo las mejores críticas del jurado, dejando así a sus compañeros Nicolás, Josie y Gonzalo en la cuerda floja. "No han alcanzado el nivel de Terre, pero no se puede decir que haya sido un desastre. La diferencia está en los pequeños detalles", señaló Pepe Rodríguez, sobre las elaboraciones de los concursantes restantes, antes de anunciar la expulsión de Miró, que acabó provocando muchas lágrimas entre el resto de sus compañeros, especialmente en Josie y Flo, quien acudió a su encuentro para darle un emotivo abrazo.

"Han jugado mejor que yo"

Flo, emocionado al tener que despedir a su compañero Gonzalo Miró en 'MasterChef Celebrity'

"Se lo ha currado mucho, ha evolucionado muy bien", alabó Fernández, con lágrimas en los ojos, mientras Josie lamentaba que "llevamos aquí un montón de tiempo y es horrible". Miró se reunió entonces con Pepe, ante quien confesó que sus compañeros "han jugado mejor que yo, es una realidad". Algo con lo que el chef se mostró de acuerdo, aunque destacó de Gonzalo que "has trabajado muy bien". "Echo la vista para atrás y pienso que dejo un programa en el que he hecho un montón de platos. Si me hubieras dicho esto hace dos meses, que no he cogido una sartén en mi vida, te habría tomado por loco", declaró el aspirante.

Además, Gonzalo manifestó su deseo de "desconectar un poco" de la cocina y "volver a mis trastos, al deporte, pero es verdad que le he cogido cariño a la cocina y lo he disfrutado mucho". "Sí repetiría la experiencia. Más allá de lo que se divierte la gente en casa, nos lo pasamos muy bien", manifestó Miró, tras lo cual apostó por la presencia de Flo en la final del programa. "Es un tío genial, siempre dispuesto a ayudarte, incluso por encima de su propio beneficio, y eso lo he notado desde el primer día", elogió Gonzalo, para quien la rival perfecta en dicha final sería Ainhoa. "Les quiero mucho a los dos y me gustaría verlos competir de tú a tú", concluyó Miró, antes de despedirse.