'MasterChef Celebrity 5': Lucía Dominguín, novena expulsada de la edición

La noche del martes 10 de noviembre, La 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de 'MasterChef Celebrity', en la que los aspirantes que permanecen de cara a la final tras la expulsión de Juan José Ballesta y la repesca de Lucía Dominguín Bosé, se enfrentaron a nuevos retos culinarios. Unas pruebas que concluyeron con el reto final en el que varios de ellos se jugaban la permanencia, algo que concluyó con la expulsión de Lucía Dominguín Bosé.

Lucía Dominguín conoce su expulsión tras la prueba final en 'MasterChef Celebrity 5'

La primera prueba concluyó con Nicolás Coronado como el ganador, tras lo cual los aspirantes se trasladaron a Ribadesella, Asturias, para la prueba final. En ella, tanto Coronado como La Terremoto de Alcorcón se convirtieron en los capitanes tras coronarse como los mejores de la prueba individual, en un reto grupal que acabó con todos los concursantes en la prueba de eliminación tras los numerosos errores de ambos equipos, entre los que destacaron la mala organización entre sus miembros y la falta de ritmo. "Resulta frustante que en el programa ocho hayáis hecho la peor prueba por equipos de esta edición", manifestó Pepe Rodríguez.

En la prueba de eliminación, el ingrediente estrella fue el cordero, al que los concursantes debían acompañar con ingredientes de color negro, a excepción de Gonzalo Miró, que utilizó el Pin de la inmunidad para asegurar su continuación en el programa. El reto concluyó con Lucía, Celia Villalobos y Raquel Meroño a un paso de la expulsión, antes de que el jurado optara por anunciar la eliminación de la primera, para sorpresa de sus compañeras. "Raquel y Celia, os habéis salvado por muy poco; la competición está en un punto en el que no podemos permitir esos fallos que habéis cometido", avisó Pepe, antes de reunirse a solas con Dominguín, previa despedida definitiva.

"Me llevo muchísimo"

"Lo sabía", manifestó Lucía al conocer la decisión del jurado, mientras que Villalobos señalaba que "ya era la segunda vez que me salvo por los pelos, no puede haber una tercera". Una expulsión que Rodríguez achacó a la mala preparación del cordero antes de señalar a Dominguín que "eres mejor en equipo que en solitario". "Me pongo nerviosísima cuando lo hago sola", confesó la aspirante, quien reconoció que "me llevo muchísimo" del programa, entre otras cosas "grandes amigos". "Me ha parecido una experiencia fantástica", alabó la aspirante, antes de abandonar las instalaciones, en una despedida en la que se mostró muy animada, al contrario que su compañera La Terremoto de Alcorcón.