El contundente zasca de Celia Villalobos a Pablo Casado en 'MasterChef Celebrity'

Contar con Celia Villalobos en 'MasterChef Celebrity' hace que se puedan realizar todo tipo de guiños políticos y por ello es habitual que durante el cocinado, la expolítica cuente anécdotas de su etapa trabajando de ello o incluso lance pullitas a algunos de los que fueron sus compañeros de profesión. Y esto último es precisamente lo que sucedió en la entrega del formato de Shine Iberia y Televisión Española que se emitió este martes 10 de noviembre en La 1. Esta hizo un comentario que sin duda fue comentado por muchos en redes sociales minutos después de ser emitido.

Celia Villalobos y Pablo Casado

Todo sucedió en la prueba de exteriores, cuando Villalobos se encontraba cocinando las torrijas que su equipo debía presentar como postre de la misma. Esta no dudaba en apretar y quemar cada una de esas rebanadas de una forma especialmente fuerte, algo que provocó un comentario de Jordi Cruz Mas. "Te veo aplastar esas torrijas... ¡qué no estamos en el Congreso!", afirmó primero el chef, para después cuestionar: "¿En quién piensas mientras lo haces?". Aunque inicialmente Villalobos no quiso mojarse, finalmente sí decidió dar el nombre del político en el que estaba pensando.

"En Pablo Casado", sentenció esta. En ese momento, el chef se extrañó ya que ella es popular, y fue entonces cuando Villalobos no dudó en cargar directamente contra el dirigente del Partido Popular. "Es para que espabile, a ver si espabila... ¡despierta, despierta!", finalizó ella. Lo hizo visiblemente seria seria, posiblemente porque minutos antes había protagonizado una tensa bronca con Lucía Dominguín Bosé que terminó con ambas completamente indignadas la una con la otra y dejando muy claro que es imposible que exista buena sintonía entre ellas.

La pulla de Flo a Rajoy

Pues bien, Pablo Casado no es el único rostro del Partido Popular que recibió una pullita en 'MasterChef Celebrity'. Semanas atrás, Florentino Fernández hizo gala de su humor e imitó a Mariano Rajoy, algo que ya hace habitualmente. "Ahora sé que me echa de meno. Pero si yo estuviera aquí, estaría concursando con una pantalla de plasma. Es lo mejor. Distancia, pasar desapercibido", afirmó el cómico a Celia Villalobos, a lo que esta no dudó es responder también con mucho humor: "Mariano, no te sirve. El plasma aquí para nada". Pero la cosa no quedó ahí y es que después, Fernández no dudó en lanzar otra pullita al expolítico: "Yo soy registrador y me lo estoy llevando muerto, Celia, también te digo y jugando al mus".