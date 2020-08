El youtuber Fortfast pierde su casa y sus dos gatas en un incendio: "Estoy desolado"

No está siendo un verano fácil para José Climent. A comienzos de julio, el youtuber, más conocido como Fortfast, se retiró de la plataforma de vídeos de Google debido a las acusaciones de explotación laboral emitidas por un extrabajador de su empresa. Desde entonces, Climent se había mantenido al margen de cualquier polémica, tratando de rehacer su vida, pero un incendio ha frustrado ese plan.

"No sé ni por qué hago público esto." Así comienza la publicación compartida por Fortfast en Instagram, que va acompañada de una fotografía que muestra el salón de su casa totalmente calcinado. "Tenía muchos vídeos preparados y un comunicado para esclarecer todo lo que me había pasado en estos meses. Tomé acciones legales para defenderme de las acusaciones falsas que recibí y por las que mi vida dio un vuelco. Iba a volver, con más y fuerza y ánimo," añade el que fuera reportero de 'Zapeando'.

Sin embargo, su marcha a Jaén, donde estaba recomponiéndose tras la sonada polémica de julio, se ha visto azotada por ese grave incendio. "Me mudé, estaba feliz y poco a poco reconstruyendo todo... Pero un cortocircuito en la cocina se ha llevado por delante toda mi casa y la vida de mis dos hijas, Arya y Sansa. Por suerte pude escapar porque me pilló durmiendo en una habitación alejada," asegura Climent, haciendo referencia a sus dos gatas, que han perecido durante el incidente.

Totalmente hundido

"Estoy desolado, mi vida se ha ido si quiera aún más a la mierda. He perdido todo, absolutamente todo. Solo pido que por favor, la gente que a día de hoy se esfuerza por que mi vida sea un infierno e incesantemente me criminalizan, me dejen en paz," solicita el afectado, que posteriormente ha agradecido a través de Stories el apoyo de la gente: "Estoy desbordado pero me habéis devuelto algo que creía haber perdido. La gente buena, sois la esperanza de esta vida. Los desaprensivos, hace tiempo que asumí vuestra existencia. Os quiero."