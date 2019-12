La fotógrafa del polémico montaje de Gianmarco sale en su defensa: "La sala estaba a reventar"

El pobre Gianmarco no levanta cabeza. Tras el frío reencuentro con Adara en 'GH VIP 7', donde su compañera pareció decantarse por su pareja Hugo Sierra, el italiano tuvo que hacer frente a una nueva polémica. En esta ocasión, se le acusaba de haber manipulado una fotografía de uno de sus bolos en una discoteca de Valencia. En el montaje, de naturaleza indudable, aparecían duplicadas las caras de varios asistentes, de manera que su éxito de convocatoria parecía mayor.

La foto original de Gianmarco Instagram: gabgeo.foto

A pesar de que no hay manera de negar que la imagen compartida en las redes del concursantes ha sido manipulada, la fotógrafa de la captura original ha querido explicar la situación y salir en defensa de Gianmarco. "Me pidió que le pasara algunas fotos concretas para poder subir él también a sus redes sociales y, dado que se trataba de un servicio extra no pagado y por hacer un favor, puse mi logo", ha explicado Gabriela Georgieva en su cuenta de Instagram, donde ha compartido la foto original.

"Desconozco el responsable de la manipulación del público, que imagino que lo que quiso hacer es ampliar la foto, que es horizontal, hasta hacerla cuadrada, simplemente para no descuadrar el formato de Instagram", argumenta la fotógrafa. En todo momento descarta que las intenciones fueran "aparentar que la sala esté más llena", pues afirma que, observando la imagen original, "se ve que no hay esa necesidad porque la sala estaba realmente a reventar".

Gianmarco se desmarca

Asimismo, la fotógrafa ha querido agradecer el trato que le ha dado el concursante de 'GH VIP 7': "Gracias por ser tan comprensivo por privado, al tener que exponer una explicación pública con todo esto y evitar el daño de mi humilde imagen como fotógrafa", escribe. Por su parte, Gianmarco no se ha pronunciado sobre el asunto, aunque muy probablemente el tampoco tenga nada que ver con el montaje. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones con otros artistas como Roi Méndez ('OT 2017'), a menudo son sus representantes o el entorno que les rodea quienes, sin consultarles, deciden llevar a cabo esta serie de estrategias en redes sociales.